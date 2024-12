Escándalo e incidentes: Villa Mitre no pudo contra el ridículo arbitraje de Pablo Núñez y perdió la final de la Reválida del Federal A

Tras el 1 a 0 para los de Bahía Blanca, en la ida disputada en El Fortín el domingo anterior, esta tarde el juez fue un jugador más de Sarmiento. Desde el primer minuto, las decisiones del colegiado y los asistentes fueron ridículas. Hubo faltas insólitas para la visita no sancionadas, fueras de juego solo cobrados a Villa Mitre y amarillas.

Una de las amonestaciones fue para Gabriel Jara, que se quejó por un topetazo obsceno de Rodrigo Herrera en la mitad de la cancha que no cobró. Después, el propio Jara cayó en la trampa cuando, a los 25', un rival lo agredió y él tiró un leve cabezazo que le valió la lógica expulsión. Obviamente, el jugador de Sarmiento que lo golpeó siguió en la cancha como si nada.

El equipo de La Banda tuvo reiterados tiros libres por infracciones que no fueron hasta que, en una pelota parada desde la izquierda, Herrera desvió levemente el balón y abrió la cuenta.

Cada vez que Villa Mitre quiso pasar la mitad de la cancha, el pitazo del juez hizo lo suyo. Además, hubo una falta de Tevez a Ihitz no cobrada que era penal para la visita.

#FederalA



Pablo Nuñez dijo que aquí no ha pasado nada. ¿Era penal para Villa Mitre?



@DSports pic.twitter.com/CQezbpEy4y — Interior Futbolero (@InteriorFut) December 1, 2024

En el final del primer tiempo, Víctor Manchafico cometió penal al ir al piso y el árbitro le mostró la segunda amarilla y roja. Herrera convirtió el tiro desde los doce pasos y sentenció la serie. Por las dudas, en el arranque del complemento el asistente sancionó un supuesto fuera de juego que grafica lo que fue toda la campaña de Sarmiento, equipo que ya había sido ayudado en las fases anteriores frente a Germinal de Rawson y Olimpo de Bahía.

El descuento del neuquino Sebastián Jeldres, desde los doce pasos, sirvió para acercar a su equipo, que con dos jugadores menos igual generó peligro porque su rival demostró enormes limitaciones defensivas. Es evidente que, sin los árbitros, los de Santiago no llegaban hasta instancias avanzadas

Tras el pitazo final del bueno de Núñez, hubo incidentes: se sucedieron trompadas entre los jugadores y el cuerpo técnico de Villa Mitre cuando fueron a buscar a los rivales.

#FederalA



Final del partido. Ganó @SarmientoLB 3-1 y jugará por un ascenso a la Primera Nacional.



Escándalo e incidentes en el final. Mungo, DT de Villa Mitre, fue a buscar a Pablo Martel, DT rival.



@DSports pic.twitter.com/W4i0dUDCDv — Interior Futbolero (@InteriorFut) December 1, 2024

No faltarán los puristas que hablen en contra de la violencia, pero no dicen nada sobre lo violento que es el hurto premeditado y burdo que sufren los elencos que no tienen el caballo del comisario. Por ello, las reacciones de Villa Mitre fueron lógicas para el contexto en el que se dieron.

Se produjeron varios cruces, insultos y agresiones durante el encuentro, porque entre otras cosas es difícil de entender la caradurez de los futbolistas y el cuerpo técnico de Sarmiento para hacer como si nada pasara.

Gran campaña de Villa Mitre con jugadores regionales

El arquero Luciano Molini, el defensor y capitán Víctor Manchafico y el delantero Sebastián Jeldres fueron titulares. Ezequiel Ávila ingresó en el segundo tiempo para el Tricolor, que también tiene a Fernando Pettinerolli en sus filas. También fue de la partida el exCipo Maximiliano López.

Fue una gran campaña, que termina en escándalo por razones ajenas a la esencia del deporte.