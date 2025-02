Escándalo: por qué River no recibió el dinero por el pase de Rodrigo Villagra

River sigue activo en el mercado de pases y busca cerrar la incorporación de Kevin Castaño para reemplazar la ausencia de Rodrigo Villagra , jugador que pasó a estar en la órbita del grupo manejado por el empresario Foster Gillett . Más allá de que el volante ex Talleres tiene un precontrato firmado con Estudiantes de La Plata, la venta todavía no se materializó y el Millonario no recibió los casi 10 millones de dólares que le correspondían.

En el marco de una extensa entrevista, el presidente Jorge Brito se mostró en contra de la irrupción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como modelo a instaurar en el cuadro de Núñez, con el caso del mediocampista como punto de partida: "Las operaciones de los clubes se hacen con otros clubes, no está permitido otro sistema. Acá hay una transacción que todavía no se llevó a cabo y va a pasar cuando aparezca una institución ".

BRITO EXPLICÓ EL CASO VILLAGRA-FOSTER



El presidente de River dejó en claro cómo es la situación del futbolista, cuyo pase será comprado por el empresario



La Página Millonaria

De todas formas, el mandamás del elenco dirigido por Marcelo Gallardo explicó que no pondrá palos en la rueda en el caso de que el modelo empiece a regir en equipos del fútbol argentino: "Yo hablo desde la defensa de la sociedad civil y me gustaría que no nos hagan creer que, bajo ese estatus, no podemos competir contra los más grandes. No tengo relación con Gillett, no lo vi en mi vida y tomamos contacto recién ahora".