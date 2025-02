Escándalo: por qué Villagra sigue siendo jugador de River pese al acuerdo con Foster Gillett

El empresario Guillermo Tofoni, uno de los impulsores de las SAD en el fútbol argentino, advirtió que el mediocampista todavía no rubricó el contrato con el norteamericano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/azzenstream/status/1887900809372852422&partner=&hide_thread=false ¿El socio de Estudiantes está siendo informado como debería sobre el acuerdo con Foster Gillett?@TofoniGuillermo, aliado de Milei para impulsar las SAD, y un debate picante sobre el modelo de los clubes en #CEF.



En ese contexto, el presidente Jorge Brito salió a aclarar los motivos por los cuales el ingreso todavía no se acreditó en las arcas del club: "Las operaciones de los equipos se hacen directamente con otros, no está permitido otro sistema. Acá hay una transacción que todavía no se llevó a cabo y va a pasar cuando aparezca alguno".