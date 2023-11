Español cumplió con su fórmula y quiere cerrar la llave en El Templo

La visita impuso condiciones desde el arranque quedándose con el cuarto inicial que ganó por un contundente 20-12 destacándose en este tramo Franco Leal.

El local se recompuso en el segundo cuarto merced al buen pasaje de Marco Roumec autor de nueve puntos y si bien no logró quedarse con el cuarto al menos logró reducir la brecha para quedar en desventaja por la mínima (31-33).

En el tercer cuarto Pacífico buscó soluciones con Sebastián Godoy Vega, pero el que terminó apareciendo en su mayor dimensión fue Franco Navarro, que sumó 8 puntos en el parcial. El resto del equipo se repartió bien el goleo y Centro Español selló el tercer parcial con 9 puntos de distancia: 58-49.

Centro Español no dejó pasar la chance, no regaló nada, ajustó la defensa y volvió a despegarse en el tercer parcial ganando por siete: 25-18 para estirar a nueve la diferencia (58-49).

Ni Lucas Villanueva que tuvo escaso aporte (8) ni tampoco el buen cuarto de Sebastián Godoy Vega lograron encaminar la remontada del equipo de Maximiliano Rubio. En la visita Franco Navarro le permitió a su equipo ampliar la diferencia.

La última esperanza de recuperación del local en el último cuarto nunca llegó porque el Decano no acabó de acertar en ofensiva pero sobre todo en defensa ya que no hubo un jugador al que parar porque el goleo de su rival que fue repartido y más tuvo que ver con el sistema que algún jugador en particular. 75-71 fue el resutado final.

En el equipo gallego se destacaron Franco Navarro con 13 puntos y 5 rebotes; Franco Leal también con 13 aciertos y Carlos “Charly” Sepúlveda con 9 puntos, En los locales el mejor fue Sebastián Godoy Vega, con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias y le siguió Marco Roumec con 15.

Síntesis

Pacífico (71): Santiago Martínez 4, Marco Roumec 15, Diego Macedo 4, Lucas Villanueva 8, Alex Soria 8 (fi); Giuliano Sasso 2, Lucas Romera 11, Sebastián Godoy 19. DT: Maximiliano Rubio.

Centro Español (75): David Oviedo 7, Franco Leal 13, Agustín Cortés 10, Carlos Sepúlveda 9, Maximiliano Daldosso 9 (fi); Dante Daldosso 3, Marcos Leal 1, Piero Vega 7, Franco Navarro 13, Jerónimo Peralta 3. DT: Patricio Denegri.

Parciales: 12-20; 19-13 (31-33); 18-25 (49-58); 22-17 (71-75).

Cancha: Viejo Ramírez.