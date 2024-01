Este lunes arranca la "Era Noto" en Cipolletti: lo que tenés que saber

Los jugadores están citados para las 9 de la mañana en el estadio, a las 10 comenzará el entrenamiento y desde las 12 se desarrollará una conferencia de prensa en la sede del club. Será la primera presentación pública del nuevo ciclo, ya que cuando llegó Noto por primera vez a la ciudad todavía no se había firmado el contrato y no solo no se permitieron preguntas sino que el club tampoco dejó sacar fotos del encuentro.