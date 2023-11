Ezequiel Ávila, héroe de Douglas Haig, va por el ascenso y habló de su golazo

Ciudad Bolívar ganaba por la mínima cuando el cincosaltense sacó un derechazo en la puerta del área, clavando la pelota en un ángulo para desatar la fiesta en estadio Miguel Morales. “Por suerte me pudo quedar esa pelota ahí, que fue una de las primeras que toqué y pude convertir para darle tranquilidad al equipo y a la gente, que ya se le notaba el nerviosismo desde adentro de la cancha” , contó el protagonista a LM.

Ávila tuvo 18 presentaciones en la temporada, ocho de ellas como titular. Sin embargo, en la semifinal le tocó ingresar desde el banco para buscar el empate, que llegó en el minuto 78. “La verdad que en el banco lo viví con mucho nerviosismo, con ganas de poder empatar el partido y quedarnos un poco más tranquilos. Cuando me tocó entrar bajé un cambio, los chicos que estaban adentro tenían las revoluciones al máximo” , sostuvo.

No es la primera vez que Ezequiel convierte un gol clave en su carrera, como este que le significó el pase a la final a Douglas. El año pasado, vistiendo la casaca del Capataz, convirtió ante Argentino de Monte Maíz el único gol del partido en la fecha 30, dándole una vida más a Cipolletti que peleaba por quedarse en el Federal. “Me acordé después, creo que fue con Monte Maíz, ahí en La Visera. En el momento no había dado cuenta de eso”, mencionó.

Luego de salvar la categoría con el Albinegro y con la llegada de Gustavo Raggio al Milán de Pergamino, el lateral-volante dejó Cipolletti para sumarse al equipo de la provincia de Buenos Aires. “Después de lo que vivimos en Cipo, me llegó esta oportunidad de poder volver a competir. Me llamó Gustavo para venir a este club y no lo dudé, sabía que Douglas es uno de los grandes de la categoría”, comentó.

Ezequiel no llegó sólo, se fue con Brian Meza y allí se encontró con conocidos de la institución albinegra y que hoy están a un paso de la Primera Nacional. “Ya conocía al técnico, al profe, al "Negro" Meza, Mariano Mauri también, y a mitad de año pudo llegar Nico Trecco, así que la verdad es que estamos viviendo un gran año y espero que lo podamos cerrar de la mejor manera el domingo”, dijo con optimismo.

WhatsApp Image 2023-11-28 at 16.58.51.jpeg Ávila junto a Meza en la semifinal frente a Ciudad Bolívar.

El "Milán de Pergamino" clasificó a octavos tras una fase regular donde marcó extensas diferencias con su perseguidor en la Zona C. De hecho, Independiente de Chivilcoy fue la piedra en el zapato. “Durante el año hubo rivales duros, como Chivilcoy, creo que no le pudimos ganar en todo el torneo en cancha de ellos y la nuestra, fue duro. Con Central Norte en los cuartos pensamos que se iba a complicar por lo que es Central, pero nos pudimos encontrar con el gol a los 7 segundos y eso cambió el partido”, recordó.

En la semifinal ante Ciudad Bolívar, primero de la Zona B, el partido fue complicado y recién lo pudieron dar vuelta en el complemento. “En este partido nos encontramos con un gol de pelota parada en contra y se nos hizo cuesta arriba. Sabíamos que si hacíamos un gol, ellos tenían que salir a atacar y nos iba a quedar el espacio para poder hacerles el segundo. Por cómo es el Torneo, todos los partidos son duros”, analizó.

El equipo de Raggio cerró la fase regular con 67 puntos a 18 del segundo, convirtiéndose también en el escolta de Olimpo en la tabla general y en candidato al ascenso. Sin embargo, en el comienzo del torneo el contexto era otro. “A principios de año la verdad que no, después sí, con el correr de los partidos, que íbamos encontrando el equipo y ganando. Cuando terminamos la primera ronda que quedamos primeros, nos pusimos a pensar en grande. Quedamos primeros en la zona, después en la tabla general se fueron dando las cosas y creo que lo tenemos merecido al lugar en donde estamos”, contó Ezequiel.

WhatsApp Image 2023-11-28 at 16.59.08.jpeg

El próximo domingo, Douglas enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en la final por el ascenso en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja. El vencedor estará presente en la B nacional y el que pierda jugará un partido desempate por el otro ascenso con San Miguel, de la B Metropolitana. “Nos confirmaron ayer que era allá, yo no conozco el estadio, pensamos que iba a ser un poco más cerca, pero bueno, así es el torneo este. El jueves nosotros ya estamos viajando”, adelantó Ávila.

El club bonaerense descendió al Federal A en 2017 luego de un mal desempeño en la Primera nacional y después de seis años están a un paso del retorno. “Ayer y hoy ya nos empezaron a pasar videos de partidos de Gimnasia así que la cabeza ya está puesta en el domingo. Ojalá pueda tener unos minutos y que nos podamos traer el triunfo para Pergamino”, dijo.

Pergamino, está revolucionada luego de los resultados obtenidos, la ilusión y la confianza en el plantel de Raggio es plena, algo que se nota en las calles de la ciudad. “La gente te lo hace saber, cuando llegué Gustavo me dijo que el hincha de Douglas es como el de Cipo, muy pasional. En la calle te lo hacen saber, en el lugar que yo vivo, es un barrio y hay muchos hinchas, están muy contentos y se ven reflejados en el equipo también”, concluyó.