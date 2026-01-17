Falleció Guillermo Salatino, histórico periodista argentino

Murió Guillermo Salatino , reconocido periodista deportivo argentino especializado en tenis, a los 80 años. El fallecimiento se produjo este sábado en la Clínica La Trinidad de San Isidro, a causa de un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse la próxima semana, según se informó.

Salatino había cumplido 80 años el pasado 21 de septiembre y continuaba vinculado activamente a la actividad periodística. Desde hace décadas trabajaba en Radio La Red, donde se consolidó como una de las voces más autorizadas en la cobertura del tenis argentino e internacional. Su última gran labor fue la cobertura de las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en noviembre pasado en Bologna, una despedida simbólica para quien dedicó su carrera a seguir de cerca a los tenistas nacionales alrededor del mundo.

Además, tuvo un extenso y recordado paso por Radio Continental, donde se desempeñó durante años como columnista de tenis en Competencia, el histórico programa deportivo conducido por Víctor Hugo Morales y líder de audiencia durante generaciones. Su estilo didáctico, su mirada analítica y su tono pausado lo transformaron en un referente ineludible para oyentes, colegas y deportistas.

En una de sus últimas entrevistas, Salatino había contado con franqueza las dificultades de salud que atravesaba. “Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, había explicado, dejando en claro que su alejamiento parcial no era por falta de pasión, sino por una cuestión física.

Esa pasión por el tenis lo acompañó desde la infancia. “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a verlo jugar a mi padre”, recordaba con emoción, graficando un vínculo casi natural con el deporte que luego lo convertiría en uno de sus principales difusores en el país.

El adiós a Guillermo Salatino

La Asociación Argentina de Tenis despidió a Salatino con un sentido mensaje en redes sociales. “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, expresó la entidad.

También lo recordó con profundo dolor el periodista Danny Miche, quien compartió años de trabajo junto a él. “Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros. Crecí escuchando sus micros en Sport80, mi sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo. Compartimos su última cobertura en la Davis en Bologna 2025. Se nos fue el ‘Maestro Salata’, el N°1”, escribió.

La partida de Guillermo Salatino deja un vacío enorme en el periodismo deportivo argentino. Su legado, su voz y su compromiso con el tenis permanecerán como referencia obligada para las futuras generaciones