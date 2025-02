Guillermo Salatino, víctima de un cuento del tío: "Caí como un gil"

Según relató, recibió un mensaje en Instagram que anunciaba esta promoción de la petrolera YPF y, al llamar al número indicado, comenzó a entregar datos básicos como su DNI, CUIL y edad. En ese momento, comenzó a notar que las preguntas que le hacían eran cada vez más extrañas, lo que despertó sus sospechas.

Estafas celulares (1).jpg El periodista fue víctima de una estafa

La vulnerabilidad de los datos personales

Lo que parecía un simple descuento se convirtió en una trampa bien orquestada por los estafadores. Salatino detalló que, luego de proporcionarle sus datos personales, los delincuentes habrían tenido acceso a su teléfono móvil, lo que les permitió ingresar a tres de sus cuatro cuentas bancarias. "El tipo sabía demasiado", comentó Salatino, quien recordó cómo el estafador mencionó detalles específicos sobre una de sus cuentas. El periodista, sintiéndose confiado y sin darse cuenta del riesgo, siguió entregando información. "Caí solo, me metí solo en la trampa", reflexionó.

El periodista relató cómo notó algo extraño en su cuenta de jubilado, que usualmente tiene un saldo de $500.000. Sin embargo, al revisar nuevamente, se dio cuenta de que su cuenta mostraba $1.800.000. Salatino atribuyó este aumento a la combinación del aguinaldo y el ajuste de las jubilaciones, pero no podía imaginar que esa cifra había sido vaciada rápidamente por los estafadores.

"Me pincharon el teléfono", dijo, aludiendo a la sensación de vulnerabilidad que experimentó al darse cuenta de que sus cuentas fueron accedidas sin su consentimiento.

La rapidez de la estafa y la importancia de la prevención

La velocidad con la que los estafadores actuaron fue otro aspecto que sorprendió a Salatino. A pesar de que se comunicó inmediatamente con los bancos para alertar sobre el robo, en cuestión de minutos las cuentas fueron vaciadas. Los delincuentes transfirieron el dinero a través de plataformas como Mercado Libre y la nube, haciéndolo irrecuperable. Además, solicitaron un crédito de $4.000.000 en el Banco Nación, un préstamo que el periodista nunca pidió.

A pesar del perjuicio económico, Salatino manifestó que lo que realmente le indignó fue la sensación de impotencia. "Me importa un cuerno la plata", afirmó, pero enfatizó que su intención al compartir su experiencia era alertar a la gente. "El día que no crea en la gente, no tengo nada que hacer en este mundo", reflexionó, dejando en claro su deseo de ayudar a otros a evitar caer en situaciones similares.

Este caso resalta la importancia de ser cautelosos con la información personal y los riesgos que implica el uso de tecnologías. La rapidez con la que los estafadores actúan y la capacidad para acceder a cuentas bancarias y solicitar créditos demuestra lo vulnerables que estamos ante estos delitos, y lo esencial que es mantener la privacidad de nuestros datos en un entorno cada vez más digitalizado.