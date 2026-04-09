Federal A: un club rival de Cipo y Deportivo Rincón echó a un futbolista por jugar torneos amateurs

Se trata de uno de los integrantes de la zona 3 de la categoría. Qué dice el comunicado oficial de la institución.

La realidad que se vive en el Federal A es diferentes a la de las categorías superiores en distintos aspectos. A menudo ocurre que, por diversos motivos, los planteles sufren bajas que no estaban en los planes durante la competencia. Así le ocurrió a Huracán Las Heras en las horas previas a jugar contra Cipo el último fin de semana.

El club decidió sancionar y marginar a Luciano Ortega argumentando "un acto de indisciplina del futbolista".

Por eso, después de ser titular por la fecha 2 contra Juventud Unida Universitario, en la derrota 2-0 en San Luis, Ortega no fue convocado para enfrentar al albinegro en el empate 1 a 1 del último domingo.

formación huracán las heras El jugador en cuestión fue titular en los dos primeros partidos del año con la número 7.

Esta semana, la directiva de Huracán emitió un comunicado, denominado "Carta abierta al hincha", donde dio detalles de la situación. Allí contaron la razón concreta de la finalización del contrato y también lanzaron una fuerte acusación contra el futbolista.

"En relación al jugador Luciano Ortega, durante 2025 el club tomó conocimiento de su participación en torneos amateurs no autorizados. En aquel momento se dialogó con él, quien asumió el compromiso de no reiterar dicha conducta. Al firmar su contrato en 2026, esta condición fue nuevamente aclarada, quedando expresamente establecido que no podía participar en este tipo de competencias", puntualizaron.

En ese contexto, el club anunció que se "dispuso la finalización de su vínculo contractual por incumplimiento de sus obligaciones" y denunció que "detectaron faltantes y daños" en el departamento que le pusieron para que viviera.

Ortega tiene 23 años, surgió y jugó un par de temporadas en Deportivo Maipú. Luego pasó a Santamarina de Tandil, para finalmente recalar en Huracán, a comienzos de 2025. En el último receso del Federal A, fue contratado y ascendió con FADEP de Mendoza, quien logró uno de los cuatro boletos para subir de categoría en el Regional Amateur, torneo donde superó a La Amistad de Cipolletti en una polémica final.

Su buen rendimiento de la temporada pasada hizo que Las Heras confiara en él nuevamente, con la salvedad sobre disputar torneos amateurs. El jugador no cumplió y la decisión fue tajante.

ortega huracán las heras

Esta situación visibiliza una vez más la necesidad de los clubes de evaluar a los jugadores que contratan no solamente por lo que hacen dentro de la cancha, sino por su comportamiento profesional integral. Cada vez que se firma un contrato, las instituciones ponen recursos a disposición de los futbolistas que deben ser cuidados y respetados. Para que eso ocurra, es clave el rol de los dirigentes.

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El comunicado completo de Huracán Las Heras

"Nos encontramos en un momento difícil, uno más de los tantos que ha atravesado nuestra historia. Sin embargo, hay una premisa que no cambia: Huracán está por encima de todos y de cualquier nombre propio.

Nos gustaría que el club sea noticia por lo futbolístico, pero hoy debemos referirnos a una situación extra deportiva que no podemos dejar pasar.

En relación al jugador Luciano Ortega, durante 2025 el club tomó conocimiento de su participación en torneos amateurs no autorizados. En aquel momento se dialogó con él, quien asumió el compromiso de no reiterar dicha conducta. Al firmar su contrato en 2026, esta condición fue nuevamente aclarada, quedando expresamente establecido que no podía participar en este tipo de competencias.

El 30 de marzo, integrantes del cuerpo técnico y autoridades del club se hicieron presentes en un evento deportivo donde se habría constatado su participación en un torneo de estas características, en presunta infracción a lo pactado.

Asimismo, según lo informado por personas presentes, se habrían producido situaciones de tensión que incluyeron presuntos hechos de violencia hacia una colaboradora del club. Esto derivó en una denuncia formal ante las autoridades competentes, actualmente en investigación, motivo por el cual la institución se abstiene de realizar mayores consideraciones.

Ante este escenario, y en resguardo de los intereses institucionales, el club decidió remitir la correspondiente carta documento al jugador, disponiendo la finalización de su vínculo contractual por incumplimiento de sus obligaciones.

Por otra parte, el club había puesto a disposición del jugador un departamento completamente equipado. Tras su salida, se detectaron faltantes y daños en el inmueble, situación que también fue informada para su correspondiente evaluación.

Más allá de los hechos, queremos ser claros: Huracán está por encima de cualquier nombre propio. Esta institución se construye con respeto, compromiso y responsabilidad.

Este episodio debe servirnos como reflexión. El camino es seguir trabajando para ser un club cada vez más ordenado, serio y representativo de todo el pueblo lasherino.

Primero Huracán, siempre".