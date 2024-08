Firme: qué respondió Gallardo cuando le preguntaron si habló con James Rodríguez

El entrenador de River habló tras la victoria de su equipo frente a Talleres por la Copa Libertadores, y no evitó hablar del colombiano.

Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Talleres, Marcelo Gallardo decidió poner paños fríos a la situación y aclarar los malentendidos que surgieron en torno al mercado de pases. "No hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajar un poco la espuma de todas las cosas que han dicho. Entiendo que nosotros hemos podido puntualizar sobre el mercado en jugadores de una jerarquía importante. Pero de ahí se hizo una bola importante que no tiene sentido", afirmó el "Muñeco", quien buscó así moderar las expectativas desmesuradas que se habían generado.

Gallardo explicó que aunque River ha realizado movimientos importantes, no está en una carrera desenfrenada por seguir incorporando jugadores de renombre. "Lamento decirles eso, pero no es así, a partir de ahora queremos conformar el mejor plantel posible para competir en los frentes que tenemos", agregó, dejando en claro que el objetivo principal es mantener el equilibrio en el plantel y no sucumbir a la presión externa.

Gallardo 2.jpg Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo negó la posibilidad de River de incorporar a James Rodríguez

Durante la conferencia, uno de los periodistas insistió en preguntarle sobre James Rodríguez, quien había sido fuertemente vinculado con el club en las últimas horas. Gallardo, fiel a su estilo directo, respondió con un rotundo "no", descartando así cualquier interés actual por el colombiano. "Están enloquecidos con el mercado, ja", bromeó el entrenador, subrayando que las decisiones en River se toman con serenidad y sin dejarse llevar por el frenesí mediático.

A pesar de su postura de "bajar la espuma", Gallardo no cerró la puerta a posibles nuevas incorporaciones. "Si realmente vemos que necesitamos algo, lo vamos a hacer", afirmó, dejando entrever que, si surge una oportunidad que fortalezca aún más al equipo, no dudará en aprovecharla.