Deportes La Mañana Franco Colapinto Franco Colapinto cerró la única práctica del GP de Países Bajos: cómo le fue y los horarios a tener en cuenta

El piloto de la escudería Alpine cerró su entrenamiento en una buena posición y se prepara para la clasificación de la Sprint. Los horarios de la clasificación. + Agregar LM Neuquen en







Franco Colapinto completó la única práctica libre que tiene programado el Gran Premio de Países Bajos, con un buen resultado que lo mantiene cerca de los puntos y le genera cierta ilusión para lo que pueda ocurrir en el circuito de Zandvoort. Un guiño positivo para un fin de semana que tendrá carrera de Sprint.

Sin mejoras en su Alpine y en el regreso de la categoría tras el parate veraniego, le piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires culminó su participación en el puesto 13° del entrenamiento.

Un buen resultado en la competencia interna con su compañero Pierre Gasly (8°), a pesar que terminó detrás de él. Lo destacado es que no le sacó una gran diferencia entendiendo que el francés llegó al GP con un paquete de actualizaciones.