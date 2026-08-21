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La Mañana Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró la única práctica del GP de Países Bajos: cómo le fue y los horarios a tener en cuenta

El piloto de la escudería Alpine cerró su entrenamiento en una buena posición y se prepara para la clasificación de la Sprint. Los horarios de la clasificación.

Franco Colapinto cerró la única práctica del GP de Países Bajos: cómo le fue y los horarios a tener en cuenta

Franco Colapinto completó la única práctica libre que tiene programado el Gran Premio de Países Bajos, con un buen resultado que lo mantiene cerca de los puntos y le genera cierta ilusión para lo que pueda ocurrir en el circuito de Zandvoort. Un guiño positivo para un fin de semana que tendrá carrera de Sprint.

Sin mejoras en su Alpine y en el regreso de la categoría tras el parate veraniego, le piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires culminó su participación en el puesto 13° del entrenamiento.

Un buen resultado en la competencia interna con su compañero Pierre Gasly (), a pesar que terminó detrás de él. Lo destacado es que no le sacó una gran diferencia entendiendo que el francés llegó al GP con un paquete de actualizaciones.

Kimi Antonelli, líder de la práctica

El italiano Kimi Antonelli está imparable con su Mercedes Benz y se quedó con la Práctica Libre que antecedió a la clasificación para la Sprint, programada para las 11.30. El joven piloto consiguió una vuelta de 1.12.949, seguido por Lando Norris (McLaren) que sumó un tiempo de 1.13.070 y con el Mercedes de George Russell cerrando el top 3 con un tiempo de 1.13.074, muy cerca del segundo.

La tabla completa

  1. Kimi Antonelli (Mercerdes Benz) 1.12.949
  2. Lando Norris (McLaren) 1.13.070
  3. George Russell (Mercedes Benz) 1.13.074
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1.13.139
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 1.13.238
  6. Óscar Piastri (McLaren) 1.13.608
  7. Nico Hulkenberg (Audi) 1.13.784
  8. Pierre Gasly (Alpine) 1.13.911
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) 1.13.992
  10. Arvin Linblad (RB) 1.14.285
  11. Max Verstappen (Red Bull) 1.14.325
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 1.14.511
  13. Franco Colapinto (Alpine) 1.14.826
  14. Lawson (Red Bull) 1.14.861
  15. Oliver Bearman (Haas) 1.14.874
  16. Esteban Ocon (Haas) 1.14.897
  17. Yuki Tsunoda (RB) 1.15.110
  18. Lance Stroll (Aston Martin) 1.15.199
  19. Alexander Albon (Williams) 1.15.357
  20. Valteri Bottas (Cadillac) 1.15.580
  21. Checo Pérez (Cadillac) 1.15.700
  22. Carlos Sainz (Williams) 1.16.345

Los horarios del GP

Viernes 21 de agosto

  • Práctica libre 1: 07:30 - 08.30 -FINALIZADO-
  • Clasificación de la sprint: 11.30- 12.14

Sábado 22 de agosto

  • Sprint: 07:00 - 08:00
  • Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 23 de agosto

  • Carrera: 10:00

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