Franco Colapinto reveló cuáles fueron los secretos que le dieron los pilotos de la F1

Además de Norris, otros pilotos destacados de la parrilla, como Charles Leclerc de Ferrari y Alex Albon de Williams, también le ofrecieron su apoyo y consejos. "Estuve hablando con los chicos durante el desfile, y me dieron algunos consejos sobre cosas que había experimentado en la primera carrera y con las que me podían ayudar. Fue muy agradable recibir ese apoyo", agregó el piloto argentino, subrayando la camaradería que existe entre los mejores pilotos del mundo, quienes no dudaron en ofrecerle su experiencia.

Colapinto también compartió sus primeras sensaciones al volante de un auto de Fórmula 1, algo que, según él, no puede compararse con ninguna otra experiencia. "Hasta que no manejás el auto, es muy difícil entender realmente cómo es. Me habían dicho que los frenos eran muy duros, que la aceleración era impresionante, pero hasta que no estás al volante, no te das cuenta de lo rápido que son en las curvas, de la potencia que tienen. Es increíble", explicó con entusiasmo, mostrando lo asombroso que resulta enfrentarse a un monoplaza de la máxima categoría.

Colapinto 2.jpg Franco Colapinto

Se viene la segunda carrera de Franco Colapinto en la F1

Sobre sus expectativas para el Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto se mostró optimista, aunque también consciente de los retos que implica correr en un circuito urbano como el de Bakú. "Todo parece muy positivo. El recorrido por la pista fue increíble, y estoy muy emocionado por esta segunda carrera. Será una experiencia increíble, así que veremos cómo va. Esperemos tener un buen fin de semana", comentó el joven piloto, quien sigue emocionado por la oportunidad de seguir creciendo en el automovilismo.

El Gran Premio de Azerbaiyán es conocido por ser uno de los más exigentes y emocionantes del calendario de la Fórmula 1, con sus calles estrechas y sus largas rectas que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los autos. En este contexto, Colapinto buscará consolidarse y aprovechar al máximo esta nueva oportunidad de medirse con los mejores pilotos del mundo. Aunque su experiencia en la categoría es limitada, su talento y dedicación han dejado una buena impresión en su equipo y en la comunidad de la Fórmula 1.