Fuertes críticas y memes contra la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá

El segundo de los tres actos se realizó este viernes por la tarde en Toronto y generó controversia.

Este viernes, en el segundo día de actividad del Mundial 2026 , se realizó la segunda de las tres ceremonias inaugurales del certamen. En Toronto , Canadá , el estadio BMO albergó el acto por la tarde y la organización recibió muchas críticas a través de las redes sociales en todo el mundo.

Tanto la puesta en escena como los artistas elegidos y también la falta de público en las tribunas, fueron algunos de los aspectos mencionados por los usuarios.

Los memes y chistes no faltaron y las palabras más mencionadas en las redes estuvieron vinculadas a la ceremonia canadiense.

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La bienvenida estuvo a cargo del cantautor William Prince, oriundo de la Primera Nación de Peguis en Manitoba.

Alessia Cara es la artista canadiense que fue una de las figuras de la ceremonia de apertura y le puso música al comienzo del Mundial.

Además, el cantante Michael Bublé interpretó "Bring it On Home To Me".

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Uno de los momentos que fue más mencionado por los usuarios ocurrió cuando la pelota "gigante" y dorada que estaba en el medio de la cancha se desinfló en plena inauguración.