Fútbol Femenino: Deportivo Confluencia y otro histórico partido frente a San Lorenzo de Almagro

Jugar contra las mejores del país

Durante la semana se dio a conocer el fixture del certamen y las dirigidas por Cecilia Bartoloni se enfrentarán a San Lorenzo en los octavos de final. Las "Santas" vienen de ser campeonas del Clausura de la primera división y son de las más fuertes de la copa. "Los ocho equipos que están son equipos buenos y de renombre, obviamente que San Lorenzo particularmente porque son las últimas campeonas. También es el equipo con el que jugó Confluencia pero yo no estuve en el proceso pasado en este equipo”, comentó.

En 2022, Confluencia se enfrentó a San Lorenzo en la misma instancia y en aquella oportunidad el Ciclón también llegó como campeón del torneo doméstico. El cotejo fue victoria del CASLA por 4 a 1, pero ese antecedente no abruma a las neuquinas. “Es el equipo contra el que ya habíamos jugado, entonces, sí, es un equipo muy fuerte y por otro lado tal vez se puede dar una revancha y sería como la hazaña completa ganarle a las últimas campeonas”, sostuvo.

El enfrentamiento será el próximo lunes 17 de febrero a partir de las 17 y tendrá la transmisión oficial de AFA Play. La idea del cuerpo técnico es viajar con varias horas de anticipación para poder llegar en buenas condiciones de descanso al partido. "Sí, la idea es esa, viajar el viernes a la noche, llegar el sábado e instalarnos tranqui, tener sábado, domingo de descanso. El lunes jugaríamos a la tarde”, explicó Giuliana.

Con los cronogramas de viaje ya organizados, el plantel para nada descuida las rutinas de entrenamiento en Neuquén. De hecho han llevado adelante prácticas en el predio La Chacra de Independiente. “Todo ese proceso se vive con mucha ansiedad y particularmente, desde lo personal, muchas ganas, mucho compromiso. El equipo también está muy comprometido y este último tiempo venimos entrenando”, afirmó.

El plantel completo no tuvo descanso, el periodo habitual de vacaciones para muchos y el verano fue distinto para ellas, ya que solo en las fiestas de fin de año tuvieron su descanso. “Imagínate que paramos para las fiestas y desde el 6 de enero hasta hoy, casi todos los días arrancamos a las 6 de la tarde y dos horas por día venimos metiéndole. Es mucho compromiso y muchas ganas de que suceda”, contó.

Sacrificio, toque y gol

El fútbol no es equitativo en sueldos, recursos y tiempos. El amateurismo predomina en el fútbol femenino y el sacrificio para afrontarlo de manera serie es alto. Muchas de las chicas del plantel tienen sus trabajos además de dedicarse al futbol. "Eso es algo a lo que uno no puede escapar. El grupo es muy heterogéneo, tenés chicas de 14 años que están en la escuela y yo tengo 32 y estoy trabajando. Chicas que laburan en ciertos lugares donde les dan permisos para estos eventos deportivos. Yo particularmente me tomo días de mis vacaciones para esto”, expresó.

El compromiso no se negocia y ante la poca flexibilidad en algunos trabajos, las vacaciones se sacrifican para ir en búsqueda de un sueño. "Me tomo días de mis vacaciones porque lo quiero hacer y porque estoy muy comprometida y con muchas ganas. Esto es parte de la esencia de todo el equipo, todo el plantel está la misma. Hay un montón de chicas que están trabajando y se toman días de sus vacaciones”, sostuvo

“Uno sabe, tenés 15 días al año y 5 días, un tercio de tus vacaciones se te fueron en este torneo. Es poner mucho de uno, porque uno también labura todos los días, capaz que hasta las 5 de la tarde y después te vas a entrenar toda la semana”, agregó.

La experiencia previa

Para muchas jugadoras del conjunto capitalino será el segundo partido ante San Lorenzo y esta vez no quieren volver a casa rápido como en el 2022. Las experimentadas tienen la voz de mando en la motivación para el duelo. “Muchas de las chicas estuvieron hace dos años y ellas están transmitiendo la experiencia, está buenísimo ver cómo se vivió. Ellas también hacen analogías o comparaciones de, 'bueno, este año entrenamos mucho más, este año estamos todas en el mismo plan', se nota como esa solidez a nivel grupal”, reconoció.

“Entonces, las chicas que ya vivieron la experiencia pueden aportar desde ese lugar y está buenísimo porque también se nota el mismo compromiso, las mismas ganas y hasta te diría un poquito más por esta sed de revancha que existe”, sumó.

Desde Neuquén partirá un equipo motivado por la pasión y con hambre de ganarle a un equipo de primera. “En ese entonces tampoco fue un mal resultado un 4-1 contra un equipo de chicas que cobran por jugar. Es profesional en fútbol En Buenos Aires, obviamente no le pagan como el masculino, pero sí es diferente a como lo vivimos nosotros acá”, analizó.