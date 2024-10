Gallardo avisó cómo será su equipo para la semis de la Libertadores

En continuidad con su relato, MG dijo: "El espíritu está bien, ha sido una de las fortalezas , entender que en partidos decisivos, en los que se juega muchísimo hemos estado presentes. No tengo dudas de que lo vamos a hacer. Dimos muestras en las dos series de Copa. Lamentablemente no pudimos obtener buenos resultados en el torneo, que habría encaminado la cosa en lo global, pero eso no nos va a quitar la gran chance que tenemos de jugar una semi de Copa, con todo lo que significa y con lo que representa, y a que a nosotros nos tiene muy enfocados. Eso va a ser así, terminó este partido y chau. Mañana a tope con el partido del martes ".

Marcelo Gallardo-Este equipo no te deja a gamba.mp4

Y agregó: "Son dos competencias que tenemos en el cual no queremos que se dividan los rendimientos. No. Eso no nos pasa por la cabeza. Queremos ratificar rendimiento tras rendimiento, resultados que nos den esa confianza de lo que se viene haciendo sea positivo para el equipo. Se da así. Hay una instancia de Copa muy importante ahora. Eso siempre juega en la cabeza".

Para cerrar sobre el tema esbozó: "Entiendo la exigencia y yo mismo me la pongo y la transmito, pero vine a hablar del partido y ya irme al hotel y pensar en el martes, que claramente va a ser muy duro pero tenemos que estar muy preparados. Este equipo no te va a dejar a gamba, no va flaquear".

Las otras frases de Gallardo en conferencia

El potencial de Vélez: "Enfrentamos a un muy buen equipo, que por algo es el puntero, que está bien trabajado y pasando por un buen momento. Se encontraron más cómodos en el primer tiempo y nos costó encontrar y generar situaciones, encontrar las conexiones ofensivas. Y era un partido cerrado. Era para un cero a cero el primer tiempo".

Gallardo.jpg Marcelo Gallardo

Análisis: "Esa jugada que tuvieron ese centro de costado que no pudimos defender nos terminamos yendo con un resultado adverso al vestuario y, más allá de que empatamos rápido, tuvimos y encontramos mejores conexiones, mayores espacios, y si tengo que destacar algo que terminamos mucho mejor que Vélez el partido, ante un rival que aprovecha muy bien los espacios, tiene una transición rápida y lo hace bien, en el ST no la tuvieron prácticamente. Ese el análisis general".

La falta de eficacia: "Lo pudimos haber ganado, sí, tuvimos dos abajo del arco que pudimos conectar para ganar el partido y no lo pudimos hacer. Nos hubiese venido bien ganar este partido, nos sentimos como que estamos con muchos empates, creo que empatamos siete, o algo así, el único que perdimos fue el que más situaciones generamos, contra Talleres, y no nos gusta empatar. Estamos en una situación en la que los empates no nos dejan contentos, es muy poco el sabor pero era un partido que queríamos ganar. Nos inyecta anímicamente el partido del martes de Copa, que estamos enfocados en hacer una buena serie para llegar a la final".

Mejoras en el rendimiento: "Los partidos siempre cuando uno hace el análisis lo hace en general. Es un partido de 90 minutos donde a veces encontramos mejoras, si nos vamos a los últimos partidos tuvimos mejores pasajes en los segundos tiempos".

Gallardo.jpg Marcelo Gallardo

Borja: "Él está pasando por una racha que por suerte cortó con el penal, que haya vuelto al gol es eso. Tuvo varias situaciones. Vos decís ratificarlo de a cuerdo a lo que él haga en el campo, para que se sostenga dependerá de él. Y a veces los goleadores tienen rachas buenas y negativas. Claramente lo hablo con él, estoy en diálogo permanente, que no sienta que si no hace goles... Hoy se cortó la racha, esperemos que se recupere eso que cualquier cosa que tocaba iba adentro. Es así, a veces se te cierra el arco y esperemos que esto haya sido el inicio para lo que viene".

¿En la Copa dan un plus?: " Yo fui jugador, entiendo que cuando estás ante un acontecimiento tan importante no es que te desentendés del campeonato o del partido porque jugamos el partido, ha elevado su rendimiento y hemos dejado una mejor imagen de lo que fue el primero. A veces los partidos completos se dan y a veces no. A veces el rival juega y te corta circuitos, no te deja jugar, achica espacios y tenés que jugar ese partido hasta que te toca abrirlo. A veces lo abrís en una jugada y aprovechar los momentos también. El fútbol tiene todas esas cosas, no es lineal, tiene esas consecuencias de que si hay que entenderlo como que los partidos cerrados hay que jugarlos. Tenemos la obligación de hacer méritos para abrirlos claramente, somos un equipo que tiene que buscar las formas, las llaves para abrir esos partidos y es lo que nos exigimos y lo que se le exige a River. Pero bueno: tampoco quiero ser tan...".

Bustos: "Bustos está mejor, entrenó bien en estos días y si bien estaba como para estar presente no quisimos correr mucho riesgo. Va a estar bien para el martes, eso esperamos, en estos días hizo un buen trabajo. Luego veremos cómo evaluemos y cómo evalúe el martes, una serie de dos partidos en la cual no se cierra el martes pero tampoco nosotros, entendiendo la calidad del rival, entendiendo el punto donde ellos se hacen fuertes es su cancha, debemos saber jugar su partido. Hemos sido muy competitivos en los partidos de visitante que hemos jugado y lo haremos también en este. Veremos como planteamos el partido".

Gallardo-River-Portada.jpg

¿Otros nombres para jugar en Brasil? "Lo primero que tenía que evaluar era el partido de hoy y cuál era el mejor condición del partido de esta noche. Creí que los jugadores que debían jugar, jugaron, eso no quiere decir nada. Luego evalúo a partir de mañana cuáles son las características de los jugadores que puedan insertarse en relación a lo que podamos hacer en Brasil y ver lo mejor para el equipo. vamos a estar abiertos a ver cuáles son las mejores opciones".

Qué buscó con los cambios: "Salieron porque el equipo tenía que buscar otra característica de jugadores y que con Colidio y Solari jugando abierto, enfrentando mano a mano con Elías, podíamos tener un poco más de espacio o más verticalidad, podíamos tener más profundidad que nos faltó en el PT".