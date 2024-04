Hay optimismo en Cipolletti después del empate en Tandil

En líneas generales, el planteo y el juego de Cipolletti fue positivo, pese a las situaciones malogradas. “Lamentablemente no se dio pero empezamos a sumar de visitante que eso es bueno”, afirmó el volante ofensivo, que generó varias chances pero no pudo con el arquero Juan Pablo Mazza.

Iachetti entró en el complemento para reemplazar al cordobés Liendo y lastimó al rival con su velocidad para moverse en los espacios. “Era la idea principal, ellos iban a dejar espacios porque iban a querer atacar. La idea era esa, agarrarlos de contra como lo hicimos pero bueno, no fui eficaz y por eso no tenemos los tres puntos”, explicó.

Iachetti es uno de los jugadores que siempre tiene minutos ingresando desde el banco. En Tandil lo hizo bien y no pierde la ilusión de abrir la cuenta personal con los goles. "Tarde o temprano se va dar el gol y sumar de a tres jugando de visitante. Lo importante es sumar de a poco, no irnos con las manos vacías y seguir”, agregó.

La palabra de Michelena

José Antonio Michelena volvió a la titularidad en la fecha 6 y analizó: “Vinimos a hacer negocio sinceramente, más allá de que intentamos ganar el partido. Tuvimos muchas situaciones, el primer tiempo el equipo lo jugó bien, tuvimos las situaciones más claras del partido, nos fuimos conformes".

El Capataz tuvo más la pelota en los primeros 45' y creo más situaciones, algo que no sucedía en partidos anteriores. Al igual que contra Círculo Deportivo, Cipo aminoró la marcha en el complemento y hubo minutos donde la pelota y la iniciativa fueron del local. “El segundo tiempo nos quedamos un poquito y ellos se vinieron. Hicimos un gran esfuerzo en el primer tiempo, por eso quizá nos quedamos un poco, pero el saldo es positivo, sumamos y tenemos que empezar a sentar cabeza”, mencionó Miche.

Para el hombre de Río Chico, este encuentro le significó volver a estar desde el inicio como único delantero. "Tocó jugar solo arriba, los chicos que les toca jugar en esa posición estaban están con lesiones. Me tocó ahí, tuve mis situaciones que no pude concretar pero ojalá que en el próximo partido se me den”, sostuvo.

michelena cipo.jpg

Cipolletti pudo haber logrado la victoria, pero en el plantel valoran el punto. “Tuvimos esos tres golpes que nos dejaron mal, los primeros partidos que no pudimos sacar resultados positivos, pero el equipo de poco se va encontrando. Vamos encontrando la intensidad, de momentos se nos ve mucho más livianos”, analizó el delantero.

Michelena reconoció además el trabajo de sus compañeros en distintas líneas. “Los jugadores que tienen que cambiar el ritmo lo están haciendo y eso nos beneficia un montón, estamos creando mucho más situaciones que al principio y cuando se nos abra un poquito el arco a todos va a estar lindo”, agregó.

Otro de los que viene repuntando su nivel en el ataque y con mayor comodidad en su rol es Boris Magnago, que le ha dado mayor movilidad al equipo.“Un punto que nos viene muy bien a nosotros que no arrancamos bien, sobre todo de visitante. Nos va a servir mucho para lo que quede de campeonato”, concluyó.