Henry Sáez, el goleador eterno: "La jugada más importante siempre es la que sigue"

"En lo personal, el año pasado había estado en Maronese, es un club en el que me siento muy cómodo y tengo varios amigos. Cuando el presidente me habló para sumarme al Regional no dudé, porque tenía ganas de seguir compitiendo. Me había quedado con ganas de tener más minutos en cancha de los que tuve en Cipolletti. El año anterior me había sentido cómodo en el club. Se que Maronese tiene un gran plantel, viene jugando la misma base y haciendo las cosa bien. Eso entusiasma e ilusiona", explicó.

La temporada con Cipo

Después de 12 años, Sáez volvió a Cipo en febrero de la mano de Gustavo Noto, un entrenador que lo conoce bien, pero el desempeño del Capataz fue flojo. "Fue un año malo en lo deportivo con Cipolletti, cuando me sumé a la pretemporada uno veía la clase de jugadores que había y la ilusión era otra. No esperábamos que se de como se dio. Con el correr del torneo uno empezó a pensar en mantener la categoría y ese objetivo se logró. Pero todos esperábamos pelear otro tipo de cosas en el año", relató el delantero.

henry saez declaraciones.jpg Henry Sáez hablando con LM luego del entrenamiento del miércoles. Fotos: Anahí Cárdena

Desde lo personal, el zurdo confesó que a Cipolletti "llegué con otra expectativa, de tener más minutos. Si bien sabía que llegaba como alternativa, pero siempre para sumar. Una vez que uno está en cancha quiere jugar y quiere estar a disposición y competir de la misma manera. A veces se hace cuesta arriba, uno sabe la edad que tiene y por ahí me condicionó mucho también la parte laboral, el no poder dedicarme al cien por cien en el club. Pero yo sabía a lo que me enfrentaba y tomé ese riesgo".

Maronese, un equipo serio

Lo que se jugó en el Oeste de la capital neuquina fue una batalla entre el Dino y el Rojo. "El partido fue bastante duro, difícil, como lo son todos los partidos del Regional. Trabado, friccionado, donde ninguno de los equipos regala nada. Pero creo que nosotros sabíamos que ellos tienen un buen equipo, nosotros confiamos en lo nuestro, tratamos de hacernos fuertes en nuestra casa, en una cancha con dimensiones grandes. Tratamos de aprovechar eso, plantear un partido en el que de contra podíamos lastimar, por las bandas", explicó el referente de Maro.

En el tanto del a victoria convertido por Sáez, intervinieron Adrián Magnago Santiago Jara y Damián Jara. Una linda acción colectiva que, a juicio de quien suscribe, demuestra porqué Maronese es uno de los favoritos de la zona Patagónica. "El gol arranca del lado izquierdo con Adrián Magnago que le da un pase al medio a Santi Jara. Abre la pelota para Damián, que se proyecta en ataque y él me tira un centro gol, una asistencia. Llegué por el medio del área y tuve que abrir el pie para acompañar la pelota y por suerte entró y sirvió para ganar. Lo pudimos sacar adelante", subrayó el protagonista.

Gol de Henry Sáez.mp4

El Dino suma 6 unidades y manda junto a San Patricio. Independiente y Pacífico cierran sin unidades y se enfrentan la fecha que viene. Son 10 zonas en la Región Patagónica, de los cuales clasifican todos los primeros y los seis mejores segundos.

"Sabemos que tenemos la obligación de pelear el torneo y primero pelear por ganar la zona. El club viene haciendo las cosas bien, logrando títulos, entonces sentimos esa obligación de pelear. En cuanto a ser candidatos, es un torneo muy largo, difícil y complejo. Lo primordial es ir paso a paso, poniéndonos metas cortas, primero poder clasificar. Son rivales duros y nos conocemos muy bien en esta zona. No queremos saltearnos pasos. Gracias a Dios los primeros partidos las cosas nos vienen saliendo bien y esperemos seguir por el mismo camino", cerró el referente de Maro.