Huracán cortó la racha de victorias de River en el Monumental

River perdió 2-1 ante Huracán en otro partido irregular y volvió a dejar dudas: no solo no pudo estirar la diferencia en la zona A de la Copa de la Liga con el escolta Independiente -ahora los Quemeros tomaron ese lugar-, sino que también cortó la racha de 20 victorias consecutivas en el Monumental. Para colmo, no pudo sellar su pasaje a la próxima fase del certamen doméstico, pese a que está virtualmente clasificado. Por su parte, los de Diego Martínez tomaron algo de aire en la lucha por el descenso y hasta se animan a pelear por acceder a los cuartos de final.