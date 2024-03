Ilusión en Neuquén: el taekwondista que está cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos

WhatsApp Image 2024-03-16 at 15.18.20.jpeg

Con la victoria en Costa Rica, Acuña fue uno de los beneficiados con las Wild Cards que otorgó el Torneo. Esto se traduce en una plaza para competir en mayo en el Panamericano que otorga plazas para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El máximo evento deportivo de este año tendrá lugar desde el 26 de julio al 11 de agosto.

¿Qué sigue para José Luis Acuña?

Desde Costa Rica, el seleccionado nacional, se trasladará a Colombia para terminar de ajustar detalles de cara a otro Preolímpico que se celebrará el 9 de abril en República Dominicana. El neuquino integra el equipo argentino junto Giulia Sendra (C hasta 49 Kg), Victoria Rivas (C hasta 73 Kg) Lucas Guzmán (C hasta 58 Kg). Gabriel Taraburelli, Leandro García y Jorge Álvarez son los encargados de dirigir técnicamente a los taekwondistas.

Acuña está en las puertas del máximo sueño de llegar a un Juego Olímpico de mayores, como su ídolo Sebastián Crismanich, Oro en Londres 2012. De hecho, luego de su retiro momentáneo en 2021, el mismo campeón lo hizo volver al tatami. El joven de Plottier fue una de las revelaciones en los Juegos Olímpicos de la juventud de Buenos Aires en 2018.