Iñaki Basiloff se instaló en Manchester para otro desafío Mundial

Untitled-1.jpg Iñaki junto a su entrenador Jorge García.

“Antes viajaba a Buenos Aires un par de semanas antes para hacer la puesta a punto allá. Pero, esta vez, decidí entrenar acá con Jorge García y en mi casa con los elementos que tengo y junto a la familia”, contó antes de emprender el viaje.

“La principal razón por la que viajaba a Buenos Aires es que acá no tenemos pileta de 50 metros, pero después de tantos años de experiencia, tirarme de golpe en una piscina de esas dimensiones ya no me afecta”, confesó.

Al mismo tiempo, el deportista contó detalles acerca de las expectativas que tiene de cara al torneo: “La idea es mejorar lo hecho en el Mundial pasado. Me veo bien bastante mejor que el anterior y por eso la idea es bajar mis marcas que, para mí, es lo más importante. Lo otro lo veremos allá”.

“Voy a competir en los 400 metros libres, los 200 combinados, los 100 espalda, 50 mariposa 100 libres y ya me enteraré si compito en las postas”, anticipó.

Esta temporada comenzó con un nuevo condimento en la carrera de Iñaki: fue parte de un cortometraje que tuvo su estreno este domingo en el Cine Español de Neuquén, un film dirigido y realizado por la cineasta Galia Guerrero cuya temática fue una de los elegidos por el Ente Cinematográfico de Neuquén (ENCINE) para solventar la producción.

Untitled-3.jpg Una imagen de cortometraje del film Iñaki que se estrenó este domingo en el Cine Español y que cuenta la historia de vida del destacado deportista paralímpico.

“Se trató de una iniciativa que me propusieron el año pasado surgió luego del Mundial de Portugal. La chica que presentó el Thriller resultó una de las ganadoras. Así que hacer el film fue una experiencia nueva, pero la pasamos bien. Lo grabamos en el verano y participó la familia y la pasamos muy bien”, contó.

En la proyección que lleva por título el nombre del nadador, se expone la carrera deportiva y la capacidad de resiliencia del deportista para convertir su enfermedad (padece de mielitis transversa causada por la inflamación de la médula espinal). Así, halló un medio de superación de las barreras que sufren las personas con discapacidad.

“Es una historia de vida y está bueno que los chicos puedan conocer el mundo paralímpico y la discapacidad también”, se ilusionó. A su vez, afirmó que espera que la propuesta sea inspiradora para otros jóvenes y se deje de pensar la discapacidad como limitante de los sueños, sino como una posibilidad de alcanzarlos.