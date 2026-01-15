Independiente arrancó el año con victoria en el Ruca Che por la Liga Nacional femenina: las mejores fotos

Las dirigidas por Marcelo Remolina se impusieron a Unión Florida en el inicio del Clausura de la Liga.

Luego del receso por las fiestas, la Liga Nacional Femenina de básquet retomó la acción. Primero, Biguá se presentó fuera de casa y cayó en sus dos partidos iniciales del Clausura, ante . Por su parte, Independiente de Neuquén disputó en casa el primer partido del año y se impuso el miércoles por la noche a Unión Florida.

Las dirigidas por Marcelo Remolina ganaron 61 a 54, en un partido donde estuvieron siempre al frente y la defensa fue la principal razón de la victoria.

En el mítico estadio Ruca Che, donde las representantes neuquinas hacen las veces de local, las goleadoras del equipo fueron Laila Raviolo (17), Julieta Tell (15) y Martina Torres (14).

ON - Basquet Independiente vs (7) Omar Novoa

Biguá va por la recuperación

La acción seguirá este jueves desde las 18:30 en el mismo reducto, donde Biguá será local del propio Unión Florida. En el equipo de la costa capitalina debutará la chilena Javiera Campos, flamante refuerzo para esta parte de la temporada.

Formato diferente

En cuanto al formato, el Clausura tiene algunas diferencias respecto del Apertura, donde el campeón fue Ferrocarril Oeste.

Del torneo participan los mismos 18 equipos con el objetivo de levantar el trofeo del segundo campeonato del año deportivo. Los clubes compiten en la primera etapa divididos en dos conferencias de nueve integrantes cada uno. En el Norte están Instituto, Chañares, San José de Mendoza, Hindú, Quimsa de Santiago del Estero, Gorriones de Río Cuarto, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, Fusión Riojana y Bochas. En el Sur, en tanto, lo hacen Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Independiente, Lanús, Obras, Rocamora y Unión Florida.

En lugar de estar divididos en dos grupos de 9, esta vez cada Conferencia está separada en dos, por lo cual son cuatro grupos en total para la fase regular. Independiente (Sur B) y Biguá (Sur A) integran zonas diferentes.

A diferencia del Apertura en el que después de la etapa regular hubo cuadrangulares, el campeonato se definirá con el sistema de playoffs.