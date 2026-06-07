Inglaterra le ganó con lo justo a la Nueva Zelanda de Tim Payne: cómo jugó la flamante estrella

Tim Payne volvió a ser uno de los nombres propios de Nueva Zelanda en la derrota 1-0 ante Inglaterra, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026 disputado en el Raymond James Stadium. El lateral derecho, que en las últimas semanas se convirtió en una inesperada sensación viral, tuvo una actuación sólida frente a una de las selecciones más poderosas del planeta. Aunque los All Whites no pudieron evitar la caída, el defensor cumplió una destacada tarea en la marca y respondió cada vez que fue exigido por los atacantes ingleses.

Desde el comienzo del encuentro, los Leones monopolizaron la posesión de la pelota y obligaron a la defensa oceánica a trabajar intensamente. En ese contexto, la nueva estrella debió redoblar esfuerzos por su sector para contener los avances rivales. Una de sus primeras intervenciones importantes llegó a los 19 minutos, cuando controló un balón cerca de la línea y, tras una pérdida de su equipo, protagonizó una veloz recuperación para impedir una situación de riesgo que parecía favorable para los europeos.

Con el paso de los minutos, el dominio inglés se hizo cada vez más evidente, aunque Nueva Zelanda logró sostener el empate gracias a un trabajo ordenado . Payne volvió a destacarse a los 35 minutos, cuando leyó correctamente una acción ofensiva y logró interceptar un centro que tenía destino de peligro dentro del área. Su capacidad para anticipar movimientos y cerrar espacios fue uno de los aspectos más valorados de su actuación.

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Por la impresionante tapada que le hizo a Anthony Gordon en el partido de Nueva Zelanda ante Inglaterra. Ya hizo más que el Cuti Romero en toda la temporada, juega solo el Mariscal.

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El gol de Harry Kane que acabó con la esperanza de Nueva Zelanda

La resistencia neozelandesa, sin embargo, terminó cediendo en el cierre de la primera etapa. A los 47 minutos, Djed Spence desbordó por la banda y envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Harry Kane, quien anticipó a su marcador y conectó un cabezazo que se transformó en el único gol de la tarde. El delantero del Bayern Múnich volvió a demostrar toda su jerarquía y confirmó el extraordinario momento que atraviesa en su carrera.

El tanto terminó inclinando definitivamente el partido en favor de Inglaterra, aunque los oceánicos continuaron mostrando entrega y disciplina táctica durante el complemento. el exjugador de Auckland City mantuvo su intensidad defensiva y volvió a sobresalir a los pocos minutos del segundo tiempo. A los 47, bloqueó un centro de Anthony Gordon, una acción que fue especialmente celebrada por los hinchas oceánicos y que reflejó nuevamente su compromiso para sostener al equipo.

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El desgaste físico acumulado comenzó a sentirse con el correr de los minutos. Después de una actuación exigente frente a futbolistas de primer nivel internacional, Payne dejó el campo de juego a los 62 minutos, cuando el cuerpo técnico decidió reemplazarlo por Tyler Bindon. Para entonces ya había cumplido con una tarea más que aceptable frente a rivales de enorme jerarquía y velocidad.

Más allá de la derrota, el lateral dejó buenas sensaciones de cara al Mundial 2026. Su desempeño ratificó el crecimiento que viene mostrando en los últimos meses y alimentó la ilusión de los hinchas neozelandeses. Los All Whites integrarán un grupo complejo junto a Países Bajos, Costa de Marfil y Canadá, por lo que necesitarán actuaciones defensivas de este nivel para soñar con avanzar de ronda.

Mientras tanto, Inglaterra se llevó una victoria que reafirma sus aspiraciones mundialistas. Con Kane como referencia ofensiva y una plantilla repleta de figuras, el conjunto europeo continúa perfilándose como uno de los candidatos para la Copa del Mundo. Nueva Zelanda cayó por la mínima, pero encontró motivos para ilusionarse en el rendimiento de jugadores como Payne, que volvió a responder cuando el desafío era de máxima exigencia.