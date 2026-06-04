Bombazo: un club argentino buscaría a Tim Payne para contratarlo como refuerzo

Según trascendió, un club importante de la Primera División del fútbol local buscaría hacerse de los servicios del jugador. Cuál es la situación del neozelandés.

El fenómeno viral del neozelandés Tim Payne no frena. Su rostro aparece en todos lados, se convirtió en una de las figuritas del álbum más buscadas junto a la de Messi , una gran cantidad de público miró su desempeño en el amistoso frente a Haití dí as después de ser un desconocido: un cambio tan inesperado como real. Esa trascendencia luego de hacerse conocido por la iniciativa de un influencer que se hace llamar "El Scarso", hizo que algunos clubes pongan las miradas sobre él.

En medio de la revolución Payne , un club argentino estaría dispuesto a hacer una oferta para que el lateral derecho llegue al país y se convierta en refuerzo.

Según los rumores que corren en el mundo deportivo, el jugador que superó los cuatro millones de seguidores en Instagram y está a un paso de alcanzar los cinco, sería del gusto de Deportivo Riestra , club que estaría interesado en contratar al jugador según contaron en la Oral Deportiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/2062363285656162547&partner=&hide_thread=false BOMBA EXCLUSIVA DE @davellaneda77



Deportivo Riestra está interesado en Tim Payne, el futbolista neozelandés que es furor en redes sociales.



Según el conductor de #LaOralDeportiva, la dirigencia del 'Malevo' está pronta a presentar una oferta formal. pic.twitter.com/3eh1NlMO2o — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) June 4, 2026

Sin embargo desde el club no hacen referencia a esta situación y podría tratarse de una nueva estrategia de marketing como supo hacerlo en otras oportunidades, como el caso del streamer Spreen que hizo su debut en la Primera División. En caso de ser un interés real para avanzar, deberá negociar con el club entendiendo que mantiene un contrato hasta mediados de 2028 con el Wellington Phoenix F.C. de la A-League de Australia.

Viral en las redes: en Luzu llamaron a Tim Payne y el futbolista atendió

Tim Payne, el futbolista neozelandés que se hizo viral en las redes sociales, es uno de los temas de conversación más fuertes en la previa del Mundial 2026. "Elscarso", un influencer de fútbol en Instagram y TikTok propuso llevar a la fama a un jugador desconocido de la próxima Copa del Mundo y Payne fue el elegido. Ahora, habló en el programa "Nadie dice nada", del canal de streaming Luzu, acerca de estos últimos días de locura.

La llamada se dio luego de la confesión de Marcos Giles, quien aseguró tener el número del jugador del momento por un amigo en común cuando él vivió en Nueva Zelanda. Nicolás Occhiato, al enterarse de la situación, le pidió el teléfono sin dudarlo y lo llamó. Para sorpresa de todos en la mesa, Payne atendió y se dio una entrevista exprés.

En primer lugar, el jugador conversó con Giles, a quién aseguró recordar cuando el influencer le explicó de dónde tenía su número y él respondió "Sí, claro". Marcos le preguntó respecto a cómo se sentía con todo lo ocurrido y Payne dijo: “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nadiedicenada_/status/2062178840399450264&partner=&hide_thread=false NOS ATENDIÓ TIM PAYNE pic.twitter.com/gCPWcF3Vc6 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) June 3, 2026

En la jornada nocturna del martes, Nueva Zelanda jugó su primer amistoso en la previa del Mundial, donde enfrentó a Haití. Sorpresivamente, el resultado fue una derrota por 4 a 0 para el equipo neozelandés. Consultado por el encuentro, el marcador derecho explicó: “No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”.

Finalmente, el panel le preguntó por su conocimiento acerca del fútbol argentino, a lo que Tim Payne señaló: “Conozco a Boca. También a River”, sin poder dar mayores precisiones.