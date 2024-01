Jenni Hermoso, la jugadora besada por Luis Rubiales, reveló cómo eran controladas por el DT de España

La futbolista abrió su corazón y contó los inapropiados controles que el ex Seleccionador español les hacía a sus jugadoras.

Qué reveló Jenni Hermoso sobre el vínculo con Vilda

"Sí, tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento", afirmó la futbolista.

Hermoso 1.jpg

La entrevista también reveló la actitud de control por parte de Vilda, quien, según Hermoso, se inmiscuía incluso en la vida personal de las jugadoras. "Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa", señaló la deportista, destacando el ambiente tenso que se vivía bajo la dirección del exseleccionador.

"Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. ë decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían", agregó.