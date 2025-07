Jonathan Chacón, un estandarte de Deportivo Rincón y su clasificación

El central vistió los colores del equipo bahiense algunas temporadas atrás, pero eso no nubló su objetivo. “Lo tomé como un duelo importante, no por haber vestido la camiseta, sino como un rival directo que seguramente clasifique y que te lo vas a encontrar en instancias finales”, mencionó.

deportivo rincon riquelm.jpg

En el Roberto Carminatti, el duelo de la primera vuelta se lo quedó el local y de aquella fecha quedó cierta rispidez. “Obviamente también quedó un poco la pica del partido allá, que hubo situaciones que no me gustaron, entonces fue también algo más personal en la parte de nosotros. Sabíamos que iba a ser duro y que teníamos que ganar si o sí”, afirmó.

Los dirigidos por Duilio Botella consiguieron el primer objetivo del año, más allá de alguna irregularidad que los atravesó. “Te da tranquilidad, te da confianza, el torneo es muy complicado, cualquiera le gana a cualquiera, así es en todas las zonas. La categoría es complicada, no encontrás un equipo que sea muy regular o que saque mucha diferencia”, dijo.

tabla federal a 7 de julio 2025.jpg

Con la clasificación a la zona campeonato bajo el brazo, los neuquinos no bajan la guardia de cara al cierre de la fase regular. “Se cumplió el objetivo que es clasificar, ahora tenemos un lindo duelo de visitante, también es algo importante para nosotros, pero ahora está la tranquilidad en el plantel y una confianza para seguir”, sostuvo.

La fecha 18 será ante Circulo Deportivo en Nicanor Otamendi, que marcha sexto y aun con chances matemáticas de poder clasificarse. Esto podría darse si Olimpo pierde ante Germinal partido que adeudan. “Sí, están disputando el quinto lugar entre ellos, pero bueno, nosotros nos debemos una victoria de visitante y no es que vamos relajados, a ver qué pasa, nosotros vamos a buscar el triunfo y arrancar la otra zona de la mejor manera posible”, aseguró.

La nueva zaga central de Rincón

Como la mayoría de los equipos, Rincón sumó refuerzos y uno de ellos es Agustín Osinaga, también defensor central, que ahora comparte dupla con Chacón. "Lo conocía de haberlo enfrentado, nunca había compartido con él, la verdad que es una excelente persona, lo poco que lo conozco, muy profesional. Me complementé bastante bien con él, nos entendemos, me da una confianza bárbara, entonces me siento cómodo, es muy importante”, explicó.

Sus compañeros no han sido siempre los mismos en la línea de fondo. “Somos parte de la defensa y tenemos que tratar de tener el menor margen de error posible y complementándote bien con tu compañero al lado es más propenso a que te salgan las cosas bien”, mencionó sobre las variantes.

El rendimiento del equipo neuquino

Es la segunda temporada en la categoría para el León y se ha mejorado la performance de un año al otro. “Hay que tomar conciencia que hace dos años que está en el Federal y en este segundo año pudo meterse entre los 18 mejores. Todavía queda historia por escribir”, aseguró Chacón.

chacon rincon

El defensor también fue parte de la campaña donde ganaron Reválida y alcanzaron los octavos de final. “El año pasado me tocó jugar la Reválida acá, nos fue bastante bien también. Supimos sacar buenos resultados y ahora la dirigencia está contenta, el plantel está contento. Es algo importante para el club”, afirmó.

La ilusión es grande y con ocho partidos de la zona Campeonato por delante, Rincón no piensa en conformarse. “Tenes ocho fechas más, que, sacando buenos resultados, te podés meter a Copa Argentina, pelear por el ascenso, y esos serían los objetivos nuestros como grupo y como institución. Tanto los jugadores como los dirigentes queremos lo mismo”, repasó.

Del primero al quinto de la zona campeonato se clasifica a Copa y del primero al cuarto a playoff, dos metas que están en la mira y que Chacón con su experiencia las afronta con serenidad. “Siempre transmití tranquilidad, obviamente, sabemos que de local tenemos que ganar, esa es la base para poder estar entre los cinco primeros para poder clasificar a Copa y a los pla-offs”, dijo.

Las fórmulas en el Federal A se remiten a la famosa "media inglesa": es clave ganar en casa y de los viajes algo hay que traer para estar en la pelea. “Es lo que yo pienso de mi experiencia y lo que tratamos de transmitir. Ganar los cuatro partidos acá, sacar una victoria afuera, un empate o dos o tres empates prácticamente está clasificado”, agregó el experimentado defensor.

Rincón cerrará la fase regular el domingo en Nicanor Otamendi y estará atento a la nueva hoja de ruta para la fase campeonato. “Hay que tomarlo tranquilo, y sí, sentimos y tenemos la obligación de, como dije, ganar los cuatro partidos acá que se jueguen de local”, finalizó.