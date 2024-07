Juegos Olímpicos: la sorprendente confesión de Fernanda Russo tras cerrar su participación en París 2024

Fernanda tiene 24 años y esta fue su segunda participación olímpica. Su testimonio expuso lo que muchas veces no se ve del alto rendimiento: "Después de Tokio 2020 no podía pensar que mi vida podía seguir".

La cordobesa dijo estar agradecida por el hecho de disfrutar de su actuación y dejar atrás situaciones que la atormentaron: "Venía a dejar todo. Esto es todo lo que había. Me voy vacía a casa. Sé ahora lo que es disfrutar unos Juegos Olímpicos después de tres participaciones. Decir 'che, se puede disfrutar unos Juegos Olímpicos'".

"Hay muchas otras peleas que nosotros damos. Injusticias, problemas de gestión, problemas políticos, problemas deportivos, problemas personales", subrayó. Y agregó que "hace tres años, cuando fue Tokio, no podía pensar que mi vida podía seguir. Hoy vuelvo a mi casa, tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro".

"Terminé de tirar y me sentía viva. Busquen eso, busquen vivir. El alto rendimiento es un regalo. Estar acá para mí es un regalo. Si no hubiese sido por mi equipo de contención, yo hoy no estaría acá parada y seguramente no estaría respirando", concluyó.

Saldo positivo para los tenistas argentinos

Los tenistas argentinos María Lourdes Carlé, Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Sebastián Báez se metieron en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 por sus respectivos triunfos ante la alemana Tatjana Maria, el brasilero Thiago Seyboth Wild, el portugués Nuno Borges y el también brasilero Thiago Monteiro.

La primera en salir a la cancha fue Carlé, que tuvo una actuación perfecta para dejar en el camino a Maria con un contundente 6-0 y 6-0 para avanzar en su primera participación en los Juegos Olímpicos.

En la segunda ronda no la tendrá nada fácil, ya que su rival podría ser la estadounidense Coco Gauff, segunda preclasificada, que jugará este domingo ante la australiana Ajla Tomljanovic.

El otro argentino que se metió en la segunda ronda fue Tomás Etcheverry, que tuvo una sólida actuación para ganarle a Seyboth Wild, de Brasil, por 7-6(7) y 6-2. Tras imponerse en un apretadísimo primer set, Etcheverry tomó una rápida ventaja en la segunda manga para empezar a encarrilar el partido de su lado.

El momento de mayor suspenso se vivió justamente en el segundo set, cuando el platense se golpeó la rodilla luego de trabarse al ir a buscar un saque de su rival. “Se me trabó el pie y cayó directo la rodilla. Esperemos que sea solo un golpe y nada más”, declaró en televisión luego de la victoria.

Con respecto al desarrollo del partido, analizó: “Sabía que iba a ser un partido chivo porque Thiago es un jugador de polvo de ladrillo como nosotros”. Su rival en la segunda ronda saldrá del ganador del partido entre el chileno Alejandro Tabilo y el ruso Román Safiulin.

Luego fue el turno de Navone, que tuvo una sólida actuación y dejó en el camino a Borges con un resultado final de 6-2 y 6-2. Su próximo rival será el italiano Lorenzo Musetti, que derrotó al francés Gael Monfils. Más tarde le tocó a Báez, el único preclasificado argentino en el tenis, que consiguió una buena victoria sobre Monteiro por 6-4 y 6-3.

El último argentino que salió a la cancha fue Francisco Cerúndolo, que se las ve con el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera.

Podoroska batalló, pero no pudo con Perry. La única mala noticia para el tenis argentino en lo que va del día es la derrota de Nadia Podoroska, que cayó en un partido muy disputado ante la francesa Diana Perry por 7-6(6) y 7-5. De esta manera, la rosarina no pudo repetir lo hecho en Tokio 2021, cuando llegó a los octavos de final.

Los demás resultados de la jornada del domingo

El tirador argentino Julián Gutiérrez se metió en la final de rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras compartir la primera posición con el chino Sheng Lihao, con 631,7 puntos cada uno.

Este lunes, a partir de las 7 de la mañana, irá en busca de la primera medalla para la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos.

Luego de meterse en la final, Gutiérrez analizó: “Es mi récord personal en un Juego Olímpico. Sabía que tenía las condiciones por cómo venía entrenando pero no deja de ser competencia y es distinto a una práctica”.

Macarena Ceballos cayó en las semifinales de natación

La nadadora Macarena Ceballos quedó octava en la segunda serie de la semifinal de los 100 metros pecho, con un tiempo de 1:07.31.

Ceballos se había metido en las semifinales de los 100 metros pecho, tras finalizar en la sexta posición de su serie, con un tiempo de 1:06,89.

Fernanda Russo terminó en la 30ª posición

La tiradora argentina Fernanda Russo finalizó en la posición número 30 en 10 metros rifle de aire.

La cordobesa de 24 años, que participó de su tercer Juego Olímpico con solo 24 años, sumó 625,4 puntos, pero no le alcanzó para meterse en la final.

En top tres lo completaron la surcoreana Ban Hyojin, con 634,5 puntos; la noruega Jeanette Hegg Duestad, con 633,2 puntos; y la suiza Audrey Gogniat, con 632,6 puntos.

Sofía Fiora quedó eliminada en 16avos de final

La única representante argentina en judo, Sofía Fiora, no pudo oponer mucha resistencia y cayó 10-0 ante la suiza Ndiaye Binta por los 16avos de final.

Luego de la derrota, sostuvo visiblemente decepcionada: “No tengo muchas palabras en este momento, la chica de suiza era muy fuerte, pero era un combate que se podía gestionar de una mejor manera”.

Ulises Saravia cumplió su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos

El nadador argentino Ulises Saravia, de solo 18 años, tuvo su primera participación en unos Juegos Olímpicos.

Saravia, oriundo de Mar del Plata, terminó octavo en su serie de 100 metros espalda y 35º en la general, con un tiempo de 53 segundos y 95 centésimas, que no le permitió avanzar a las semifinales.

El remo argentino, último en hombres y mujeres

Los representantes argentinos no tuvieron una buena participación en remo, ya que terminaron últimos en el doble par ligero tanto en la rama masculina como en la femenina.

En lo que respecta a la masculina, Alejandro Colomino y Pedro Dickson finalizaron sextos en su serie con un tiempo de 7:04,34, mientras que en la femenina ocurrió lo mismo con Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo, con una marca de 7:36,43.