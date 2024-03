La brutal burla de Jorge Rial y Brancatelli a Mariana Brey

La periodista Mariana Brey ha estado en el ojo del huracán recientemente, luego de su renuncia a Argenzuela (C5N). Si bien en un principio desmintió que su decisión estuviera relacionada con su mala relación con Diego Brancatelli, sus últimas declaraciones han vuelto a avivar la controversia. Ahora, el propio Jorge Rial se burló de su ex compañera.

Embed Jorge Rial, Diego Brancatelli y otro panelista de #Argenzuela se burlaron de que Mariana Brey ya no sea parte del panel y se pidió que no vuelva: "Dejala donde está" pic.twitter.com/JV1N1KKtss — TeleBizarra (@TeleBizarra) March 13, 2024

En un episodio reciente del programa conducido por Jorge Rial, se hicieron burlas sobre la ausencia de Brey en el panel. Durante una intervención de una nueva panelista, Diego Brancatelli interrumpió con un comentario sarcástico: "Uh, demasiado inteligente... No, chicos. Era mejor...". Esta situación desató risas entre los presentes, incluido el conductor, quien agregó: "Te dije, no tenemos que traer gente inteligente. Yo le dije a la producción que no sean más inteligentes que nosotros, y las traen a estas (las panelistas nuevas) y quedamos como dos boludos".