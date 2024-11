La decisión que tomó el Ogro Fabbiani con Spreen para el próximo partido de Riestra

Qué dijo el Ogro Fabbiani sobre el caso Spreen

Luego de la polémica por la inclusión del joven sin experiencia en el fútbol profesional, el Ogro Fabbiani había asegurado que se trató de una movida mediática por única vez: "Sabía todo lo que iba a pasar, pero a mí no me afecta. Me quedo con lo más importante que es el resultado contra el puntero del campeonato. Él tenía contrato con el club desde antes de que yo llegara. Si entrenara tendría condiciones, el tema es que no es deportista".