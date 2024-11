Qué dijo el formador de Barcelona en Argentina sobre el caso Spreen

"Mira, te voy a apostar mi postura como Gonzalo Lamas, no como el Barça. Yo creo que hay una injusticia muy grande y me parece que hay que mostrar a los chicos que en realidad lograr lo que logró este streamer por ser streamer se da con muchos años de sacrificio y talento. Los atajos, por más que queden lindos, no sirven. Nosotros como educadores, como parte del mundo futbolístico tenemos que explicarles a los chicos que los atajos no sirven y que para llegar a ese lugar se necesita mucho trabajo y sacrificio. Hay chicos que han dejado sus casas, sus pueblos. Entonces creo el mensaje tiene que ser ese. Pueden pasar estas cosas, lamentablemente el sistema hace que a veces pasen, pero hay que explicarles que no es el camino", declaró.

No fue casualidad en Riestra

Lo de Spreen fue una movida plenamente publicitaria para que todo el mundo hable de Riestra y se sumó a una serie de cosas que el club ascendido a fines de 2023 viene realizando.

Hace algunos meses, Cristian Fabbiani también aplicó un pedido de la dirigencia para que debute con 14 años Mateo Apolonio. El pibe ingresó a los 44' del segundo tiempo con su equipo perdiendo 1 a 0 pero estaba buscando la igualdad.

El método de entrenamiento de madrugada, los arbitrajes a favor, los privilegios para jugar de día porque el estadio Guillermo Trama no tiene luz artificial y varas cosas más, son algunas de las particularidades que precedieron a la presencia de un streamer que llegó primero al plantel, después fue convocado y posteriormente titular.

El hecho tuvo el repudio de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, dos referentes fundamentales de la Scaloneta. También fue criticado por el el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de AFA Claudio Tapia, que no suele manifestarse en contra de algo pue pasa en su gestión.

El mensaje más contundente fue el de Braian Romero, que con la camiseta de Vélez enfrentó a Riestra en este partido de la discordia. El delantero es el goleador del campeonato y se expresó en consonancia con lo mencionado por Lamas: "El televisor le mostró a los chicos un atajo que no es. Lo que ha pasado hoy es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad", declaró.