La durísima decisión que tomó Marcelo Gallardo con Karim Benzema

El ex entrenador de River no tuvo reparos a la hora de definir el futuro del astro de Francia, que faltó a los últimos entrenamientos.

El delantero, de 36 años, tenía hasta viernes 12 como fecha límite para reincorporarse a las prácticas, pero no acudió a las labores. El último partido del ex Real Madrid en Arabia Saudita se dio el pasado 26 de diciembre en la derrota por 5 a 2 frente al Al-Nassr, de su ex compañero “merengue”, Cristiano Ronaldo.

Gallardo.webp El Al-Ittihad de Marcelo Gallardo quedó eliminado de forma temprana del Mundial de Clubes.

Tras dicho cotejo, Benzema se ausentó a tres prácticas antes de la finalización de 2023 y faltó a otras tres luego de las vacaciones. Medios locales indican que la relación entre el francés y sus compañeros "no es la mejor".

El futuro de Benzema en el Al-Ittihad es toda una incógnita y esta situación hace prever una rápida salida. Como consecuencia de esta situación, Gallardo, exentrenador de River Plate, se interesó en el campeón del mundo en Qatar 2022, Ángel Correa, actualmente en las filas del Atlético Madrid.

¿Qué pasó entre Karim Benzema y Marcelo Gallardo?

El entrenador argentino y el futbolista francés no tuvieron un problema en particular, sino que Benzema se encuentra enfrentado a la dirigencia y sus propios compañeros. De hecho, el ex Real Madrid, en una conferencia de prensa que tuvo lugar durante los últimos meses, tuvo grandes elogios hacia el ex River.

El atacante francés, en conferencia de prensa junto al Muñeco, había elogiado al estratega argentino: "Estoy encantado de trabajar con el entrenador Gallardo, un técnico excepcional con una trayectoria de importantes logros en Argentina. Compartimos muchas similitudes en nuestro enfoque del juego".

Benzema, al lado de Gallardo, también destacaba la unión que existía en el equipo bajo el liderazgo del técnico argentino, antes del quiebre: "Gallardo tiene una relación muy unida con el equipo y todos valoramos su liderazgo". Además, el delantero galo manifestó la determinación del equipo saudí en el Mundial de Clubes, afirmando que están "todos dispuestos a ganar y alegrar" a los fanáticos.

Gallardo también se sorprendió tras los elogios de Benzema, que dijo: "Estoy muy contento de trabajar con él, porque le fue muy bien en un torneo muy difícil como el argentino y está muy cerca de los jugadores". El argentino, entre risas, respondió con humor: "Si me vio jugar significa que no soy tan mayor". Ahora, su salida del club está cada vez más cerca.