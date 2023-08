La escandalosa pelea de Rojo con el árbitro de Boca-Platense

Marcos-Rojo-Boca-Espinoza.mp4

Ante esta situación, rápidamente se le fue encima a Fernando Espinoza para reclamarle por la infracción. Debido a la euforia que traía el defensor de Boca, el árbitro atinó a correrlo levemente con su brazo, para evitar el enfrentamiento. Sin embargo, este gesto sólo aumentó el enojo del central.

“A mí no me empujés, a mí no me empujés”, le gritó Marcos Rojo enojado ante el accionar del juez. Al ver la euforia que traía el ex jugador de la Selección Argentina, su compañero Javi García intentó sacarlo para evitar que reciba una tarjeta. Sin embargo, él seguía: "Yo te estoy hablando bien, no me empujés. Quien te pensás que sos".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdataref_ar%2Fstatus%2F1692712120427610116&partner=&hide_thread=false “Vos sos un boludo”.



De Fernando Espinoza a Marcos Rojo.pic.twitter.com/fGik3jMf3O — dataref (@dataref_ar) August 19, 2023

Luego de trenzarse en esta fuerte discusión, una cámara tomó al Fernando Espinoza mientras se alejaba de la jugada y le hablaba a Marcos Rojos. En sus labios, se puede leer claramente que le dice en reiteradas ocasiones: “Vos sos un boludo”.

Si bien no se sabe si el árbitro lo hizo en un contexto de confianza o no, lo cierto es que los antecedentes no lo acompañan a Fernando Espinoza, ya que es uno de los árbitros más polémicos del fútbol argentino, ya que son varios los problemas que ha tenido con jugadores o incluso con hinchas, a quienes ha llegado a hacerle gestos en una entrada en calor.