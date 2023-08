Sebastián Battaglia habló de su partida de Boca y le pegó al consejo de fútbol

El ex DT Xeneize habló en una nota con ESPN y recordó como vivió su época en Boca y no se guardó nada, apuntando algunos palitos en contra de la Dirigencia y el Consejo del Fútbol, sobre todo referido a los refuerzos, que en este mercado de pases llegaron grandes nombres, algo que él solicitó y que devino en su salida de la institución.

El entrenador Battaglia le volvió a bajar el pulgar a Almendra. Sebastián Battaglia durante su campaña en Boca

Recordemos que esto no lo hace ahora por primera vez, ya que en algunas conferencias de presan cuando ocupaba el cargo de entrenador había lanzado algunas peticiones: "Seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo".

Eso lo dijo en aquel entonces Seba, que había pedido un extremo para suplir la salida de Eduardo Salvio, un volante de juego más y hasta otro cinco. Esa frase lo condenó: luego el Consejo lo despediría en una estación de servicios.

Pero volviendo a la actualidad, el ex capitán no se olvida de eso: "La verdad que se me castigó demasiado por algo que pasó y que no quiero volver a hablar de eso. En un mercado de pases, los entrenadores piden. Entonces la competencia dentro del grupo crece. Y la verdad que hoy Boca tuvo a varios defensores ante Nacional. Son decisiones y eso te puede salir bien o mal”.

Claro, la diferencia con Almirón, en este caso, es abismal... En este mercado de pases, que todavía no terminó para Boca, ya llegaron Lucas Blondel, Lucas Janson, Marcelo Saracchi, nada menos que ¡Cavani! y Bullaude. Por eso el reproche de Seba, por eso el recuerdo que no olvida.