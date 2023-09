La explosiva crítica de Demichelis al perder con Vélez

“Fue un River totalmente desconocido, uno de los peores partidos desde que me tocó asumir. Estoy preocupado para buscar soluciones lo antes posible” , comenzó filoso sobre el flojo nivel que mostró. Haciendo catarsis respecto a lo sucedido con los periodista, previo a volver a analizar el partido, mencionó que “puede ser un combo de cosas”.

A la hora de echar culpas respecto al resultado, Martín Demichelis se hizo cargo de la situación: “Como primer responsable tendré que buscar, investigar y encontrar la tecla para que River vuelva a ser el que vimos en el torneo anterior. Hay que salir de esta situación. Volvimos a hacer un mal partido, me preocupa”.

“Siempre cuando se pierde en el fútbol el mejor jugador parece estar afuera, en el banco de suplentes. Veníamos de hacer un gran segundo tiempo con Solari y Colidio, son dos chicos muy desequilibrantes. Hoy no tuvieron una gran noche, como el resto del equipo”, marcó el entrenador de River cayéndole también a sus dirigidos.

“La solución no puede llegar siempre desde el banco con los cambios. Lo que más me preocupa es el funcionamiento, que hoy no se vio en nada. Ahí tentemos que mejorar”, enfatizó sobre el conflicto. Y volvió a lamentarse: “Hicimos el peor primer tiempo desde que estamos acá”.

En lo que respecta al armado del equipo, Demichelis fue consultado por los motivos que lo llevaron a sacar del equipo a Ignacio Fernández. “Nacho sigue siendo el cerebro porque es extremandamente inteligente”, comenzó elogiando.

Aunque después explicó: “Entró en la competitividad porque están Barco, De La Cruz, Enzo Pérez, Echeverri, seguramente me esté olvidando de alguno más. Hay una competencia interna que hay que demostrarla de lunes a sábado. Se la tienen que hacer difícil al compañero y también a mi a la hora de decidir”.

Haciendo foco en lo que viene debido al parate por fecha FIFA, el entrenador de River detalló cómo utilizará esta semana: “Se van jugadores a las selecciones, tenemos dos semanas para trabajar con un partido en el medio que va a venir muy bien para algunos jugadores que vienen recuperándose, también algunos de los nuevos. Ese partido amistoso nos va a servir para ir corrigiendo errores de los que hemos corregido hoy”.