La foto retro de Kevin Lomónaco que ilusionó a todos los hinchas de Independiente

Todo salió a la luz durante una entrevista en ESPN F90, donde Lomónaco, visiblemente sorprendido, confirmó la veracidad de una foto suya en la tribuna del Libertadores de América. La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a un joven Kevin vestido con la camiseta de Independiente y un piluso, rodeado de hinchas, en lo que fue un partido frente a Vélez. “Sí, es real. Me acuerdo, fue con Vélez pero si te digo te miento el año”, reconoció el futbolista al ser consultado por el periodista Damián Iribarren, más conocido como el “Talibán”.

La foto retro de Kevin Lomonaco con la camiseta de Independiente

El defensor, apodado “Cumbia” por sus compañeros, no solo reconoció la imagen, sino que se animó a contar la historia detrás de esa anécdota: “Fue el cumpleaños de un amigo. Vine varias veces a la cancha de Independiente porque uno de mis mejores amigos del barrio era fanático. Me calzaba la remera, me ponía el piluso e íbamos”. Y aclaró, por si quedaban dudas: “Yo soy el de blanco”, en referencia a su presencia en la recordada foto.