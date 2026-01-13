La fuerte acusación de un periodista de Vélez contra el presidente de River y Hernán Castillo

Tras la caída de las negociaciones entre el Millonario y el Fortín por el pase de Maher Carrizo, se dio un cruce inesperado en X.

Las negociaciones entre River Plate y Vélez por el pase de Maher Carrizo se encuentran caídas. El futbolista no quiere ir al Millonario y su prioridad es emigrar al fútbol europeo. Al mismo tiempo, entre las instituciones nunca se pusieron de acuerdo en lo económico. En ese contexto, en redes sociales, el periodista partidario del Fortín, Martín Etcheverry , apuntó contra Stefano Di Carlo y Hernán Castillo , periodista de River.

Todo comenzó cuándo Castillo se expresó en X tras darse a conocer la noticia de que las negociaciones entre los clubes habían caído. "River y Vélez habían llegado a un acuerdo económico de 6 millones por la mitad del pase de Maher Carrizo; en cuanto se dieron las repercusiones de la noticia en el mundo Vélez, desde Liniers cambiaron el acuerdo y pretendieron agregar una cláusula de 1 millón de dólares de multa por cada mercado en el que el delantero no fuera vendido", empezó comentando el periodista del Millo.

"River no aceptó esa cláusula y el jugador no hizo nada de fuerza por cambiarla. El Mensaje de River es claro: no va a entrar otra vez en un caso Villagra o Castaño en el que paga sobreprecios insólitos por insistir por un jugador", cerró su posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanSCastillo/status/2010864987846095350&partner=&hide_thread=false River y Vélez habían llegado a un acuerdo económico de 6 millones por la mitad del pase de Maher Carrizo; en cuanto se dieron las repercusiones de la noticia en el mundo Vélez, desde Liniers cambiaron el acuerdo y pretendieron agregar una cláusula de 1 millón de dólares de multa… — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) January 13, 2026

Tras ese breve texto, Etcheverry recogió el guante y salió a defender al club de sus amores luego del intento de Castillo por intentar dejar mal parado al Fortín.

La respuesta de Martín Etcheverry

“Esto no solo es una mentira asquerosa, si no que forma parte de una operación para encubrir la verdad, que es que Carrizo le dijo que no a River, por que prefiere jugar en europa o quedarse en Velez", comenzó escribiendo Martín Etcheverry en un posteo, citando el texto de Hernán Castillo, dando inicio a un cruce entre periodistas partidarios.

"Esa “cláusula” que menciona, estaba estipulada desde el momento 0 de la negociación. Siempre se supo", aclaró, al mismo tiempo que brindaba la versión de los hechos de Vélez tras la fallida negociación con River por el pase de Maher Carrizo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metcheverry99/status/2011081237096472704&partner=&hide_thread=false Esto no solo es una mentira asquerosa, si no que forma parte de una operación para encubrir la verdad, que es que Carrizo le dijo que no a River, por que prefiere jugar en europa o quedarse en Velez.



Esa “cláusula” que menciona, estaba estipulada desde el momento 0 de la… https://t.co/F9EEUodeoH — Martin Etcheverry (@metcheverry99) January 13, 2026

"Este tipo de actitud mala leche por parte de Castillo, no hace más que abrir un manto de sospecha: ¿le bajaron el mensaje desde arriba? No se si te piden tanto, Hernan…", agregó, picante, el periodista velezano, apuntando contra un comunicador que en los últimos años apostó por volverse partidario de River al mismo tiempo que abrió su propio medio dedicado al Millonario.

"Ah, eso si… si después Velez toma cartas en el asunto y no lo acreditan más, lloran. Pero para desprestigiar a una institución son los primeros en saltar. Ojalá no le pase y que pueda trabajar tranquilo, pero que pena me da este comportamiento de cobarde”, cerró Etcheverry, visiblemente molesto con el mensaje de Castillo en el que intentó dejar bien parado a River tras no conseguir la contratación de Carrizo.

De esta manera la figura de Vélez sabe que este año jugará en el Fortín, a menos que surja una oferta que lo seduzca desde Europa. Mientras que en River seguirá buscando un atacante que sea del agrado de Marcelo Gallardo.