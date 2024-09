La fuerte crítica de Franco Colapinto contra un periodista: "Yo soy argentino"

El joven de 21 años habló en una entrevista con la cadena DAZN y advirtió que su sangre es 100% albiceleste: "Para todos, díganle a (Antonio) Lobato que no soy ítalo-argentino, soy argentino solo . Ya he leído por varios lugares que anda diciendo eso, pero lo único que tengo de italiano es el pasaporte". De todas formas, a pesar de su airada crítica, el corredor se mostró contento por su primera presentación en la máxima categoría del certamen de automovilismo.

"Estoy digiriendo un poco todo, obviamente. Me duele mucho todo el cuerpo, se ve que el asiento de carbono es bastante más duro de lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo pero estoy feliz, fue una buena carrera y es un momento para recordar por siempre... ", sentenció el deportista, que había largado en el 18° escalafón tras no haber superado la Q1 durante la qualy pero que escaló posiciones de manera sorprendente.

"Es una hora y media arriba del auto, nunca había estado tanto tiempo y con tanta fuerza G. De a poco fui encontrando lugares que me empezaron a molestar. Tengo dolor en la espalda baja, en los hombros, debo trabajar para estar más cómodo en el asiento", aclaró el campeón del Campeonato F4 de España en 2019. A su vez, Colapinto señaló que su objetivo es acortar la brecha con Alex Albon, su compañero de equipo y principal referencia de la escudería.

ORGULLO ARGENTINO#ItalianGP "No había hecho más de 8 vueltas seguidas y ahora hice 53": la emoción de Colapinto tras su histórico debut.



Más #Formula1 en #DisneyPlus Premium

"Voy a estar muchos días en el simulador ahora. Si antes de la carrera me decían que iba a estar en el puesto 12 me ponía muy feliz. Se vienen carreras que no conozco, pero que puedo preparar mucho mejor que Monza. De las contiendas que quedan, tengo una idea de Abu Dhabi nada más. Voy aprendiendo los circuitos y conociendo el coche de a poco. Me parece que es un paso para adelante porque tuve un buen ritmo", explicó el reemplazante de Logan Sargeant.

Ahora, el pichón de crack deberá afrontar una nueva jornada del Mundial dentro de dos semanas en Bakú, la capital de Azerbaiyán: "Los circuitos que vienen son muy difíciles, callejeros, pero lo voy a dar todo". El triunfo en Italia quedó en manos del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, que fue profeta en su tierra en Monza. El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren.