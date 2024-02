La fuerte crítica de Pablo Solari a Mascherano tras el empate de la Selección en el Preolímpico

"Nos terminamos complicando solos. Tenemos que hacer una fuerte autocrítica al respecto, porque no hicimos el partido que pretendíamos ", disparó el artillero de River, que se erige como titular indiscutido en el combinado nacional juvenil. Al mismo tiempo, el atacante aseguró que no tuvo suerte de cara al arco rival: " Creo que erré mucho y que tendríamos que haberlo resuelto de forma más sencilla , teníamos todo a favor. Ya nos pasó con Venezuela y ahora de nuevo".

A su vez, el futbolista ex Colo Colo pidió poner el foco en la actuación del seleccionado y no en las decisiones arbitrales a lo largo de la competición: "La verdad es que debemos despejarnos de todo eso, no hay que depender de lo que digan los jueces". De todos modos, de cara al pleito decisivo, el DT recibió una muy buena noticia. Ocurre que Valentín Barco, una de las piezas claves de Argentina, podrá salir al campo de juego ante la Verdeamarela.