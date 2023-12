Deportes La Mañana Palermo La fuerte crítica de Palermo a Diego Martínez, el futuro DT de Boca

El ídolo de Boca habló luego de que Riquelme ganara la presidencia del club, dejándolo sin chances de dirigirlo.







Martín Palermo, en una entrevista televisiva reciente, arrojó luz sobre su frustrada llegada como entrenador a Boca luego de las elecciones que consagraron a Juan Román Riquelme como presidente. El Titán, conocido por su ética profesional, no dudó en lanzar indirectas hacia el nuevo técnico, Diego Martínez, en medio de sus declaraciones.

Palermo 1.jpg Palermo "Imagínate que yo estoy en un club, como estaba ahora en Platense, y todos decían que yo estaba dentro de los nombres. Ahora, yo voy a respetar el contrato del club en el que esté", afirmó Palermo en el inicio de la entrevista. Luego, señaló su desacuerdo con las prácticas de Martínez al mencionar: "Cada uno actúa como quiere y hace lo que le parece. Yo no actúo de esa manera, yo voy a esperar. Se me terminaba mi contrato con Platense y yo iniciaba una oportunidad para dirigir a Boca. Ahora, estoy seis meses libres, estoy sin equipo y me llaman de otro equipo que no es Boca, voy a escuchar todas las ofertas que surjan".

El eterno conflicto entre Palermo y Riquelme La polémica entre Palermo y Riquelme no es nueva, y el máximo goleador xeneize expresó su escepticismo sobre la posibilidad de dirigir Boca mientras el ídolo continúe ligado al club: "Si no me llamaron en estos cuatro años, ¿por qué me llamarían los próximos cuatro años?".