La fuerte decisión de la AFA tras el caso del juvenil que se fue de River por la patria potestad

El reciente caso de Luca Scarlato , la joven promesa que se fue de River al exterior sin firmar contrato profesional, llevó a la AFA a establecer una restricción inédita: los juveniles que emigren bajo el mecanismo de patria potestad quedarán excluidos de las convocatorias a las selecciones juveniles.

El objetivo central de esta resolución, según confirmaron desde la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, es proteger la fuerte inversión y el trabajo que los clubes argentinos dedican a la formación de talentos.

La nueva directriz afecta a todos los futbolistas que utilicen la patria potestad para trasladarse fuera de Argentina. De acuerdo con el presidente de Excursionistas y dirigente a cargo de las selecciones Sub 23 y Sub 20, Javier Méndez Cartier, la disposición emana de una decisión conjunta entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el Comité Ejecutivo. Al respecto, Méndez Cartier señaló: “Por decisión de nuestro Presidente y su Comité Ejecutivo, esta gestión de AFA procura siempre defender los intereses de los Clubes formadores. Quien no entienda esto y opte por la patria potestad para emigrar no será convocado a ninguna selección juvenil”.

image

Este nuevo criterio surge tras varios episodios en los que futbolistas han abandonado sus clubes de formación sin firmar vínculo profesional, acción que conlleva una pérdida económica y deportiva sustancial para las instituciones. Según explicaron fuentes de la AFA, la preparación de un juvenil requiere un acompañamiento integral: incluye educación, alimentación, contención psicológica y social, asistencia nutricional, residencia y el desarrollo de valores, además de la capacitación deportiva. Cuando el jugador parte antes de debutar profesionalmente, los clubes no solo pierden la oportunidad de incorporarlo a su plantel principal, sino que también ven imposibilitada la recuperación de su inversión formativa.

Como continúa el caso de Luca Scarlato

En relación con el caso protagonizado por Luca Scarlato, River Plate comunicó recientemente que inició gestiones formales con los clubes europeos a los que el futbolista fue ofrecido, solicitando que no concreten su contratación. Entre esas instituciones, el AC Milan notificó oficialmente a la institución de Núñez que descartó sumar al jugador al plantel, decisión que también tomaron Roma y otros ocho clubes del continente.

La postura de la AFA encuentra precedente en un episodio previo: en septiembre de 2025, Ian Subiabre negoció con River la renovación de su contrato profesional. Durante el proceso, recibió el apoyo de la AFA, que advirtió que solo podría disputar el Mundial Sub 20 si lograba formalizar este acuerdo. La continuidad de Subiabre en el club permitió que finalmente jugara la Copa del Mundo.

image

De acuerdo con la información oficial, la prohibición para quienes opten por emigrar bajo patria potestad regirá en los próximos ciclos de convocatorias juveniles y será aplicable a todos los futbolistas que utilicen este recurso legal.

La salida de Luca Scarlato, joven promesa de River Plate de 16 años, se confirmó tras no alcanzar un acuerdo para firmar su primer contrato profesional con el club. El mediocampista ofensivo, capitán de la Séptima División e integrante frecuente de selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dejará la institución por la patria potestad y partirá en condición de libre, según relató Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo, durante una entrevista en DSports Radio. El destino probable del jugador sería Italia, con interés inicial del Parma y contactos previos con el Inter.

Rodríguez señaló que la partida de Scarlato representa una tendencia que ya afectó a otros talentos formados en el club, quienes fueron atraídos por equipos europeos antes de cumplir la mayoría de edad. Como antecedente, mencionó el caso de Thiago Geralnik, quien se marchó en 2018 al Villarreal y actualmente milita en la segunda división de Catar. El directivo lamentó: “Un chico con un buen nivel cultural, muy cariñoso. Pero lógicamente eso no lo define el nene. El nene quedó sujeto a lo que arreglan tanto el representante como sus padres”.