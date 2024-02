La historia oculta de Maravilla Martínez, el goleador estrella de Racing

Adrián-Martínez-CADU.jpg

Insólitamente, años más tarde Martínez, en 2014, cayó preso por error. Es que en el mencionado año su hermano fue asesinado en un hecho de inseguridad y Maravilla fue arrestado, acusado de quemar y robar la casa de autor del crimen. Por esa acusación, el futbolista estuvo preso durante siete meses y fue declarado libre de culpa y cargo.

"Nunca demostré debilidades en la cárcel. Adentro no podés demostrar nada. Matan, apuñalan, sí o sí hay peleas todos los días, toman de rehenes a los policías. Es otro mundo ahí adentro. Nada parecido a lo que reflejan las noticias. Ahí adentro no se puede vivir. Yo viví tres meses en buzones (son piezas de dos por dos metros ubicadas a los costados de un pasillo largo) porque no me daban el alta para subir a piso, y era un cuadradito con humedad en las paredes, que no tenía inodoro. Ahí dormía sobre una chapa. Si te llevan una frazada tus familiares, al menos tenés para hacerte un colchón", le contó dos años más tarde a Página 12.

Luego de ese momento comenzó un largo camino por el fútbol profesional: Defensores Unidos, Atlanta; Sol de América, Libertad y Cerro Porteño de Paraguay; Coritiba de Brasil, Instituto de Córdoba y Racing, club en el que se luce actualmente y despierta elogios de los hinchas académicos.