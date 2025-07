La insólita explicación de Miguel Ángel Russo tras el polémico cambio de Miguel Merentiel

Más allá del blooper, lo que dejó aún más dudas fue la decisión futbolística. Merentiel venía siendo el delantero más desequilibrante del equipo y, dentro de un primer tiempo chato, fue el único que logró generar algo de peligro. Incluso se destacó en una jugada donde enfrentó a cuatro defensores del Globo con decisión. En cambio, Edinson Cavani, que no tuvo contacto con la pelota, se mostró estático y desganado. Un pase profundo de Leandro Paredes lo tuvo como destinatario, pero el Matador ni siquiera hizo el intento de correrlo.

Russo 2 Miguel Ángel Russo

Qué pasó realmente entre Russo y Merentiel

La lógica indicaba que Cavani debía ser reemplazado. Sin embargo, Russo optó por sacar a Merentiel y apostar por Milton Giménez, un delantero de características similares al Matador, pero que no aportó nada distinto. El resultado fue contundente: Boca terminó el partido sin rematar al arco, con tres delanteros de área en cancha, sin peso ofensivo y una imagen aún más deslucida.

Lo ocurrido con Merentiel expone no solo un error de comunicación, sino una desconexión cada vez más evidente entre las decisiones del cuerpo técnico y lo que sucede en el campo de juego. La explicación de Russo no convenció a nadie y dejó en claro que el equipo no solo no encuentra respuestas futbolísticas, sino tampoco orden interno.