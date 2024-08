La insólita frase del capitán de Barracas Central tras el empate ante Boca: "Granja de rehabilitación"

Barracas Central consiguió un empate histórico frente a Boca en la Bombonera: el equipo comandado por Alejandro Orfila había comenzado ganando de la mano de Maximiliano Zalazar , un ex Xeneize, pero el local igualó con más empuje que fútbol con un golazo de taco de Milton Giménez. De todas formas, el Guapo dejó una buena imagen en la primera mitad y hasta tuvo chances de ganarlo sobre el cierre del compromiso, pero le faltó precisión para culminar las jugadas.

"Decimos que somos una granja de rehabilitación y vamos a lograr grandes cosas" "Decimos que somos una granja de rehabilitación y vamos a lograr grandes cosas"

La periodista Ángela Lerena, que trabajó durante la transmisión oficial del pleito, no pudo evitar tentarse en cámara e indagó sobre la inédita frase. "Es que somos jugadores de distintos clubes que estamos haciendo nuestras primeras armas. El cuerpo técnico nos ayuda mucho, lo hace muy bien, nos da muchas herramientas, y ver crecer a mis compañeros es algo que me pone muy feliz. Por ahí en otros equipos no tenemos lugar, pero Barracas es hermoso, está muy ordenado".

Los tres juveniles de Boca que son parte de Barracas Central

En ese contexto, al menos tres miembros del plantel son futbolistas que pertenecen al cuadro azul y oro: además del autor del único tanto del Guapo, el lateral Pedro Velurtas demostró que tiene proyección a futuro y tuvo un más que correcto desempeño. El otro es Lucas Brochero, que fue cedido de cara a la temporada 2024 y que ni siquiera fue al banco de suplentes. "Quiero que gane Boca siempre, pero hoy estoy del lado contrario y trato de hacer lo mejor", exclamó Zalazar, una promesa de las inferiores que se transformó en verdugo.