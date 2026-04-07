La milagrosa salvada de un defensor de Racing, que aseguró los tres puntos en la Sudamericana

La Academia, con una acción heroica de Franco Pardo, venció a Independiente Petrolero en el debut del certamen continental.

Racing venció a Independiente Petrolero 3-1 en Bolivia en su debut en la Copa Sudamericana y se recuperó tras su polémica caída del fin de semana en el clásico de Avellaneda. Franco Pardo fue gran protagonista con una milagrosa salvada, que hubiese significado el 2-2 a tres minutos del final.

Los goles fueron del juvenil Gonzalo Sosa , que abrió la cuenta, de Gastón Martirena que puso el 2-0 parcial y de Adrián Fernández, que sentenció el partido en la última jugada. Thomaz Santos había descontado de penal para los locales.

Tras un final del primer tiempo en el que se vio igualado el encuentro en lo futbolístico, y con Independiente Petrolero acercándose en el marcador, los dirigidos por Gustavo Costas salieron dispuestos a liquidar el partido en la segunda mitad.

Aunque la intención se trasladó a un dominio futbolístico intenso, con varias situaciones de gol, llegado el tiempo de descuento, Racing todavía no había logrado el tercer gol.

Fue en ese momento que llegó la oportunidad para el local: tras un centro atrás desde la izquierda, la pelota le quedó a Cristaldo, que definió cruzado, dejando a Cambeses sin chances, pero en ese momento apareció Pardo por detrás y despejó el balón en la línea, salvando a la Academia del 2-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArielDiDomenico/status/2041668140212326741?s=20&partner=&hide_thread=false ENORME SALVADA DE FRANCO PARDO EN LA LÍNEA, EN EL MINUTO 91.



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Así fue el debut de Racing en Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero

Racing llegaba a su debut en la Copa Sudamericana con la dura caída del sábado ante Independiente en el clásico de Avellaneda. Además, en ese encuentro hubo severas críticas a Maravilla Martínez, el centro delantero e ícono de este plantel, que picó por arriba del travesaño el penal que podría haber sido el 1-0 de la Academia.

El encuentro no comenzó fácil para Racing en Bolivia, sobre todo por el estado del campo de juego, en el que era muy complicado controlar la pelota. Cambeses salvó un par de veces a la Academia, que recién hizo pie en la mitad de la primera parte.

El mediocampista ofensivo Gonzalo Sosa, que había debutado en la primera del club hace algunos días, abrió el marcador para Racing a los 27 del primer tiempo con un gran remate cruzado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2041647598717616347?s=20&partner=&hide_thread=false ¡El primer gol en primera de Gonzalo Sosa con la camiseta de La Academia! pic.twitter.com/hqcSNuH2ai — Racing Club (@RacingClub) April 7, 2026

Tan solo diez minutos después, Gastón Martirena estiró la ventaja para la Academia. El lateral uruguayo, que jugó más adelantado en esta ocasión, puso el 2-0 a los 37 minutos del primer tiempo, al definir con un potente remate al primer palo tras ser asistido por Gonzalo Sosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2041648385074040852?s=20&partner=&hide_thread=false Gonzalo Sosa abrió el juego y Martirena lo hizo: así fue el segundo de Racing. pic.twitter.com/rofiK834vu — Racing Club (@RacingClub) April 7, 2026

En tiempo de descuento del primer tiempo, Thomaz Santos puso el descuento para Independiente Petrolero tras un penal pateado a la derecha de Cambeses, que no llegó a pesar de estirarse. El cobro fue bastante polémico, y fue mediante intervención del VAR, aunque en las repeticiones no queda clara la falta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041651048087978495?s=20&partner=&hide_thread=false NO LLEGÓ CAMBESES: Thomaz Santos marcó el descuento de Independiente Petrolero ante Racing en el final del primer tiempo.



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Tras un segundo tiempo dominante de Racing, y la milagrosa salvada de Pardo, finalmente llegó el alivio para la Academia, en los pies de Adrián Fernández, que empujo la pelota tras una gran jugada por derecha para sentenciar el 3-1.