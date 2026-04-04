Maravilla erró un penal e Independiente estiró su paternidad ante Racing

El Rojo se impuso por 1 a 0 con un gol de la figura del partido, Gabriel Ávalos, a los 80 minutos de juego.

Independiente lo ganó con la camiseta en un partido que tuvo todo para perder.

Independiente le ganó 1-0 como local a Racing , en un durísimo encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura, en la que fue una nueva edición del “Clásico de Avellaneda” . El único gol del encuentro lo hizo el paraguayo Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del segundo tiempo.

El encuentro tuvo un primer tiempo muy friccionado y con muchas interrupciones. Prueba de ello es que de los 51 minutos que se jugaron, solo 16 fueron de tiempo efectivo.

El “Rojo” comenzó mejor y en solo siete minutos ya tuvo tres tiros de esquina a su favor. Sin embargo, ninguna llegada fue clara y el partido se volvió muy friccionado.

La primera de peligro fue para Racing, cuando Solari probó de chilena a los 11 minutos y la pelota pasó muy cerca del palo derecho defendido por Rodrigo Rey.

La primera amarilla del partido se la llevó el mediocampista de la “Academia” Santiago Sosa, quien fue amonestado a los 21 minutos por un codazo.

Sobre el cierre de la primera etapa, el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó un penal claro para Racing luego de una mano en el área de Independiente. Sebastián Valdéz dejó el brazo extendido y el juez lo amonestó, pero lo increíble vendría luego. Maravilla Martínez fue el encargado de ejecutar y la quiso picar, pero se fue por encima del travesaño.

El arquero Rodrigo Rey corrió a abrazarlo entre risas, cuando parecía que se venía un reproche por intentar picarla, pero tanto el capitán de Independiente como el delantero de la Academia se lo tomaron con humor. Kevin Lomónaco también se sumó a las felicitaciones irónicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040538764657775058&partner=&hide_thread=false MARAVILLA PICÓ EL PENAL, LA TIRÓ POR ARRIBA Y SE CALENTÓ EL CLÁSICO #LPFxTNTSports



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Los siguientes minutos, el partido estuvo detenido por incidentes en la platea del Rojo, quienes empezaron a tirar cosas hacia el banco de suplentes de Racing e incluso rompieron una parte del mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040539819403510138&partner=&hide_thread=false ¡¡ATENCIÓN!! El Clásico está demorado por incidentes entre los hinchas de Independiente y el banco de Racing.



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En el inicio del complemento, el partido fue totalmente distinto. Ambos equipos tuvieron oportunidades claras para abrir el marcador: por el lado de Racing, Solari tiró un centro rasante para Maravilla que entraba solo para definir frente a Rey, pero la pelota se trabó entre sus piernas en una jugada igual que increíble que la del penal.

Minutos más tarde de esta situación, Independiente tuvo su mejor jugada del encuentro, luego de una conexión entre Santiago Montiel y Santiago Arias, que terminó con un centro improvisado de chilena de Gabriel Ávalos que conectó Ignacio Malcorra, aunque la pelota rebotó en un defensor del equipo visitante.

Luego de algunos minutos difíciles, el Rojo pudo retomar el dominio y el delantero paraguayo Gabriel Ávalos puso en ventaja al local a los 80 minutos de partido al definir en el área chica tras un gran pase de Santiago Montiel.

Con este triunfo, Independiente llegó a los 17 puntos y volvió a meterse en puestos de playoffs, mientras que Racing se mantiene con 18 unidades en la Zona B. En la próxima fecha, Independiente tendrá una durísima visita en “La Bombonera” ante Boca. Racing, por su parte, recibirá a River.

Las formaciones de Independiente y Racing

Así forma Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Santiago Arias; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.

Así forma Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.