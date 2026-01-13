La negociación que podría reactivar River tras la negativa de dos jugadores

Marcelo Gallardo insiste para reforzar un puesto que cree indispensable, por lo que el Millonario podría volver a la carga por un futbolista.

Tras la negativa de Maher Carrizo y Santino Andino, River podría reactivar una negociación con un jugador de jerarquía que sería del gusto de Marcelo Gallardo . El apuntado es Gianluca Prestianni , que juega en el Benfica y en diciembre ya había tenido un acercamiento con la institución Millonaria.

En diciembre, River había ofrecido un préstamo con opción de compra que fue rechazado por el club portugués , que no veía con tan buenos ojos desprenderse del jugador. Pero ahora, además de la negativa de los dos jugadores que buscó en esa posición, hay un detalle que surgió que podría ser beneficioso para el equipo argentino.

Esto es el i nterés del Benfica por contratar los servicios del argentino Thiago Almada . El volante de la selección argentina está teniendo pocos minutos en el Atlético de Madrid y busca salir para tener rodaje antes del Mundial 2026. La llegada del ex Vélez al equipo dirigido por José Mourinho puede abrir el espacio para que Prestianni busque una salida.

Aunque del entorno de Prestianni aseguran que el futbolista se quedará a pelear un lugar en Benfica, desde River ya preparar una oferta para comprar el 50% del pase, en aproximadamente cinco millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RenzoMPantich/status/2011118903766765897?s=20&partner=&hide_thread=false #River VUELVE A LA CARGA por Gianluca Prestianni. La mitad de su pase estaría tasado en un valor aproximado a los USD 5M. #Benfica quiere a Thiago Almada.



Eso sería clave. Veremos… Su entorno afirma que se quedaría en Benfica. Todo puede cambiar. pic.twitter.com/CRzHlwfWev — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) January 13, 2026

Cómo avanzará la negociación de River por Prestianni

Lo que ya quedó claro con las diferentes búsquedas del mercado de pases es que Gallardo le pidió a la dirigencia un jugador desequilibrante que le aporte gol y gambeta al equipo. Tanto Prestianni, como Carrizo y Andino cumplen estas características que tanto necesita el Millonario.

Teniendo en cuenta que lo que podría abrir la negociación por el juvenil es la llegada de Almada a Benfica, River debe estar atento a lo que pase por este lado. El Atlético de Madrid ya dejó claro que escuchará ofertas por el argentino, que además es pretendido por el Palmeiras, para reforzarse de cara a la próxima Copa Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2010427972336177375?s=20&partner=&hide_thread=false #Benfica abrió negociaciones por Thiago Almada



El conjunto busca al campeón del mundo con



El futbolista quiere dejar #Atleti y el club le abre las puertas.



Lo busca a préstamo con opción de compra



https://t.co/XOvszmeIp3 pic.twitter.com/boIHm6QZXT — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 11, 2026

Las negociaciones anteriores fueron esquivas para River: Maher Carrizo habría decidido no pasar al Millonario, a pesar de que entre clubes tenían todo arreglado, y Santino Andino priorizó la excelente oferta desde Grecia para emigrar directamente a Europa, aunque desde Godoy Cruz hicieron todo lo posible para que juegue en el conjunto argentino.

Otra de las posibilidades en ese puesto era la de Sebastián Villa, que salió a declarar públicamente que le encantaría jugar en River, aunque desde el club no pareció haber un deseo expreso de sumarlo, por su amplia cotización y su pasado en Boca.

Así sigue la pretemporada de River

River realizó la mayor parte de la pretemporada en San Martín de los Andes, pero ahora se trasladó a Uruguay donde tiene planeados diferentes amistosos para preparar el inicio de la temporada. El domingo pasado venció 1-0 a Millonarios de Colombia, con un gol de penal de Gonzalo Montiel.

Esta semana continúa sus entrenamientos en suelo uruguayo, donde Marcelo Gallardo planea el equipo que enfrentará el sábado 17 a Peñarol, a partir de las 22:15.

El debut en el Torneo Apertura para River será ante Barracas Central, de visitante, el sábado 24 de enero a las 17. El Millonario disputará tres competencias en 2026, junto a la Copa Argentina y la Sudamericana.