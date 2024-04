La picante postura del Kun Agüero sobre el gol anulado a River en el Superclásico

El exdelantero del Manchester City, que se transformó en un ávido streamer después de colgar los botines, hizo referencia al tanto en contra de Carlos Lema que finalmente no se contabilizó en el marcador. Luego de haber visto la acción en más de una oportunidad, el crack surgido en Independiente advirtió que un gesto particular del golero xeneize , que supo ser su compañero en la Selección Argentina, podría ser clave para echar luz a la discusión.

El Kun aseguró que el tanto de River fue válido

"Yo voy a explicar por qué fue gol. Para darte cuenta tenés que ver al arquero y Chiquito no hace nada para pelearla. El arquero sabe bien si entró o no y ni se queja. Si sabe que no entró, olvidate que va corriendo hacia al árbitro", sentenció el exartillero, que se erige como uno de los máximos anotadores de la historia de la Premier League inglesa. Para colmo, cerró su alocución con una tajante frase: "Se ve que Romero está vencido y tranquilo".