La polémica con el equipo de básquet femenino "Pick and Foul" en Neuquén

Se trata de jugadoras mayores de 30 y 55 años que están en conflicto con la Liga local por no poder participar del torneo Argentino de Maxibásquet.

Por estos días, en el deporte de la región una de las polémicas que ha tomado estado público se da con el básquet femenino . Las jugadoras del equipo Pick And Foul difundieron su reclamo para con la Liga Trabún Mapu y LMN se interesó en las dos partes para conocer los detalles del conflicto.

Pick and Foul está integrado por jugadoras de distintas ciudades de la provincia de Neuquén. A su vez, están divididas en distintas categorías y dos planteles del equipo tenían intenciones de participar el un torneo Argentino de Maxi básquet.

Las neuquinas tenían todo planificado para formar parte del torneo entre el 15 al 21 de julio en General Alvear, Mendoza. “Ya teníamos la mitad de los albergues pagados, la mitad del viaje pagado, nuestras camisetas. Estoy hablando de gente de 68, 70 años, que tuvimos que hacer trabajos, o que deja su familia para ir”, comentó.

Pick and Foul llevaría dos equipos a Alvear. La categoría +30 y la +55, siendo más de 20 las jugadoras que no podrán asistir de acuerdo a la disposición de la Liga Trabun Mapu. Estos equipos debían estar ligados a un ente regulador del deporte en Neuquén para poder ir al Campeonato en representación de la provincia.

“En febrero o marzo de este año se armó una liga, a la cual nos quisimos incluir, independientemente de ser integrantes de la liga. Para poder participar no necesitamos ser parte, pero a través de ella nos avalan para poder llegar a cualquier campeonato que organicen a través de FEMAR”, dijo Emilce.

El problema llegó a pocos días de realizar el viaje, cuando a Pick and Foul se le informó que debían adquirir una indumentaria propuesta por Trabún Mapu para que los equipos vistan de la misma manera en Alvear. “Se compraron algunas camisetas, somos dos equipos independientes, pero que pertenecemos a la provincia de Neuquén. Estábamos totalmente dispuestas a ir con la Liga Trabún Mapu. Lo único que nosotros pedíamos era la posibilidad de viajar, de pagar lo que fuera por todo el papelerío. Queremos que ellos entiendan que no podíamos, a último momento, pagar este dinero para poder comprarnos la indumentaria que proponen”, afirmó.

pick and foul 2.jpeg

La respuesta de la Liga

Ante este inconveniente que surgió y que hoy deja a dos equipos de Pick and Foul las soluciones parecen no llegar. El tiempo corre y la decisión de la Liga está atada a los tiempos reglamentarios para poder presentar en condiciones a sus equipos. “Nosotras nunca le dimos una respuesta de falta de voluntad o de condicionamiento para que pudieran participar. Hemos hablado y no entendemos porqué hacen tantas declaraciones que hacen equívocas”, dijo Mariela Cáceres, miembro de la Comisión Directiva de la Liga Neuquina.

Desde la liga indicaron que hace más de 30 días se les informó a los distintos equipos sobre las reglamentaciones para el torneo. “Hace dos meses y medio tuvimos reuniones con ellas, había dos equipos que no eran parte directa de la Liga, pero íbamos a acreditarlo porque nosotras nos formamos para presentarnos justamente ante la Federación Argentina, porque es el reglamento de la Federación, para poder ser puente de que toda jugadora neuquina que quisiera jugar puede hacerlo”, declaró Cáceres.

Con respecto a las indumentarias, también explicó la postura de la Liga. “El único requisito que les pedíamos a los equipos, y que estamos haciendo todas las jugadoras que vamos a ir, es formar parte de una delegación, y una delegación que tiene sentido de pertenencia, y somos un equipo, más allá de que juguemos en diferentes categorías”, sostuvo.

“En mi caso particular fui la delegada representante de nuestra liga al Congreso de Delegadas en el mes de marzo. Y volví de ese Congreso y esa información se compartió con todas las jugadoras, se abrieron las convocatorias, todas estaban al tanto de esto. Y nos dijeron que no”, agregó Cáceres sobre la situación.

La situación no es grata para ninguna de las partes, ya que desde la Liga entienden que estarían perdiendo la participación de dos planteles completos, cuando se esperaba ir con una delegación numerosa. “Sabemos que todas somos jugadoras, somos grandes, queremos estar en las canchas, sacamos un montón de energía, de fuerza, de tiempo, de nuestras familias de plata para poder estar. Estamos todas en la misma situación. Nuestra federación inclusive son mujeres como nosotras que hacen lo mismo. Acá nadie hace plata. Estamos trabajando para poder ir a jugar al básquet”, agregó.

Por ahora, la información indica que Pick and Foul no será parte del Argentino de Maxi Basquet. “La única posibilidad es que se manden a hacerse la indumentaria, pero tenemos al proveedor que ya nos está entregando nuestras camisetas esta semana, de todos los equipos que compramos. No sé si llegamos con los plazos ya”, concluyó.