La primera foto de cómo será la camiseta que usará Argentina en el Mundial de 2026

Según trascendió en distintos medios de comunicación se reemplazarían los colores tradicionales blanco, negro o celeste, por lo que mostraría tres tonalidades de azules. Así lo mostró el sitio en X (ex Twitter ) Footy Headlines . Sumado a esto volverían a lucirse los tres bastones celestes y dos blancos en el frente.

Insólito: Otamendi se quejó porque el cuerpo técnico de la selección no lo saludó por su cumpleaños

Nicolás Otamendi cumplió 37 años el pasado 12 de febrero y reconoció que “ningún miembro del cuerpo técnico” de la Selección argentina le mandó mensaje para saludarlo.

En declaraciones radiales, el actual zaguero del Benfica de Portugal reveló quienes lo felicitaron para celebrar su día y comentó sobre el saludo del astro argentino Lionel Messi.

“Esta vez “Leo” fue segundo o tercero. Una vez que mandaron un mensaje, él siempre está ahí. Me mandó Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, todo el grupete que tenemos nosotros y también muchos chicos de la Selección me felicitaron”, comenzó el surgido en Vélez.

Y continuó: “Lionel Scaloni (entrenador de la “Albiceleste), no, del cuerpo técnico ninguno me mandó”, mencionó con un tono de broma y remató: “capaz que no vieron que era mi cumpleaños, pero, bueno, tranquilo”.

Asimismo, mencionó: “siempre un saludito está bueno y más que agradecido porque, obviamente, yo cuando cumplen años ellos, también les envío y sé que estamos en contacto”.

La Selección argentina deberá volver a decir presente, por primera vez en el 2025, para disputar la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en las que deberá medirse ante Uruguay, como visitante el 21 de marzo, y Brasil de local, cuatro días después.

En la misma línea, Otamendi se refirió a la ilusión que le genera a los futbolistas afrontar esta clase de partidos.

“Se vienen dos lindos duelo, de los que todos queremos jugar. Mirá que el último gol a Brasil lo metí yo. Me trae recuerdos Brasil. Es lindo jugar Eliminatorias, me gusta", cerró.