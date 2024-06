La queja de un jugador peruano por el equipo de Lionel Scaloni: "No sé de qué me hablan"

Argentina no tiene mayores inconvenientes para el partido y tendrá que jugar el encuentro solo para cerrar la etapa de fases de grupo la cual desde los números dejó atrás en el pasado encuentro ante Chile, donde consumó su segunda victoria tras haber sido el ganador del duelo ante Canadá en el debut, y se metió en los cuartos de final. Es por eso que el entrenador Lionel Scaloni buscará darle minutos a los jugadores que no tuvieron protagonismo en los primeros dos encuentros con el fin de darle rodaje y, también, descanso a quienes si ha sido titulares.

A pesar de los cambios el combinado peruano tiene respeto por la actual selección campeona del mundo, tal como lo reflejó el defensor Carlos Zambrano en una entrevista donde fue consultado por las modificaciones: "Mira, mira los dizque suplentes quiénes son. ¡No seas mala!" , relató entre risas el ex jugador de Boca.

En la misma línea, Zambrano dijo: "No sé qué hablan de los suplentes si tienen tres equipos, igual que Brasil". Lo cierto es que Scaloni, que no podrá estar dentro del campo de juego tras recibir una sanción por salir tarde a la segunda parte en los anteriores partidos del equipo, cambiará los nombres del once inicial, incluso el del capitán Lionel Messi que se recupera de una dolencia en el aductor.

El entrenador todavía no confirmó cuál será el equipo para el partido que se disputará este sábado aunque lo tienen en mente.

La Selección Argentina cierra la fase de grupos ante Perú: hora, formaciones y TV

La Selección Argentina clasificó a cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024 durante la última jornada, tras vencer a Chile por 1 a 0. Ahora buscará asegurar el primer lugar del Grupo A cuando enfrente a Perú.

Lionel Scaloni aprovechará esta situación, más la baja obligada de algunas figuras, para darle minutos a los jugadores suplentes. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido será transmitido por TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

Las bajas de la Selección Argentina

Lionel Messi se sometió a estudios médicos en la Selección Argentina y se descartó un posible desgarro en su aductor, ya que solo sufrió una contractura. A pesar de no poder entrenar con normalidad ayer, se espera que esté listo para los cuartos de final de la Copa América 2024.

En el partido contra Chile, Messi experimentó una molestia en el aductor derecho pero logró completar los 90 minutos. Aunque no entrenó junto a sus compañeros recientemente, el capitán comenzará un régimen de recuperación diferenciado.

Los médicos estiman que necesitará entre 10 y 12 días para recuperarse, descartando el peor escenario de 20 días. Esta ventana de tiempo entre el encuentro contra Perú y los cuartos de final es crucial para su rehabilitación. Marcos Acuña, otro jugador clave, también fue descartado para el próximo partido debido a una lesión muscular.

El lateral, quien ha tenido una temporada complicada por una pubalgia, quedó fuera tras jugar contra Canadá y un rato frente a Chile. Su retorno se estima para una potencial semifinal, reflejando una situación más seria que la de Messi.

De cara al partido contra Perú, Scaloni anticipó varios cambios en el equipo. Con la clasificación asegurada, un empate sería suficiente para terminar primeros en el grupo, esperando enfrentarse al segundo del Grupo B, que podría ser Ecuador o México.

Las probables formaciones de Argentina y Perú

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Carboni y Angel Di María; Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho. DT: Lionel Scaloni.

Perú: Pedro Gallese; Alexander Callens, Carlos Zambrano, Luis Abram; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Luis Advíncula; Edison Flores, Gianluca Lapadula. DT: Jorge Fossati.

Con quiénes puede cruzarse la Selección Argentina en cuartos de final

Tras la victoria ante los trasandinos, la “Albiceleste” quedó puntera en el Grupo A con 6 puntos. La única que la podría desplazar de la cima es Canadá, que tiene tres unidades, pero para eso los dirigidos por Lionel Scaloni deberían caer ante Perú y el equipo canadiense golear a Chile.

El rival de la Selección argentina en los cuartos de final saldrá del Grupo B, integrado por Venezuela, México, Ecuador y Jamaica, aunque estos últimos ya no tienen chances matemáticas de meterse entre los ocho mejores de la competición.

Quiénes podrían ser los rivales de la Selección argentina en cuartos de final

Venezuela: es el cruce menos probable, porque tanto la “Vinotinto” como la “Albiceleste” lideran sus grupos y cerrarán esta fase enfrentando a los rivales más accesibles, aunque nada está dicho y siempre pueden ocurrir sorpresas.

Para que se de este partido, una de las selecciones debería pasar como primera y la otra como segunda.

México y Ecuador: ambas selecciones se enfrentarán este domingo en el Estadio Universidad de Phoenix, en un partido a todo o nada para definir quién pasará.

Ambos tienen la misma cantidad de puntos (3), pero a Ecuador le alcanza con un empate, ya que tiene mejor diferencia de gol. Es por esto que México, que sufrió una sorpresiva derrota ante Venezuela, está obligado a ganar.