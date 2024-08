La sorprendente definición de Ángel Di María sobre la gestión de Maradona como DT de Argentina

Maradona como entrenador, según Di María

"Al Diego no te lo pongo como entrenador porque para mí era más un amigo, era más un compañero, una persona que se acercaba a charlar. No parecía un entrenador. Parecía más un amigo, un hermano, un papá. Lo tomé más como un papá que otra cosa. Me bancó cuando nadie me bancaba, me dio para adelante. Más me puteaban, más me ponía. Fue todo para mí. El Diego es lo más grande que hay. Siempre lo digo: Leo (Messi) es el más grande de la historia, pero el Diego es el Diego. Para mí, para la Argentina y para el mundo", relató el jugador del Benfica.